5 doden en 18 gewonden bij schietpartij in LGBTQ+-nachtclub in Colorado: ‘Zinloze aanval op onze gemeenschap’

De politie van Colorado Springs werd omstreeks middernacht lokale tijd opgeroepen voor een schietpartij aan de North Academy Boulevard. Er is op het moment van schrijven sprake van 5 doden en 18 gewonden. Dat kan nog veranderen, meldt de woordvoerster van de politie. Ook de FBI is ter plekke voor het politieonderzoek. Er is één verdachte. Die is gewond en bevindt zich momenteel in een ziekenhuis. Over het motief is op dit moment geen duidelijkheid.

An officer on scene has confirmed this is a shooting with multiple victims. No word on severity of injuries. A Public Information Officer is on the way and should provide more details@KOAA — PhotoJuice News5 (@PhotoJuiceNews5) 20 november 2022

Club Q spreekt in een mededeling van een “zinloze aanval op onze gemeenschap”. De dader werd door moedige klanten overmeesterd, aldus nog de nachtclub. De club adverteert zich als een “nachtclub voor volwassen homo’s en lesbiennes met thema-avonden zoals karaoke, dragshows en dj’s”. In een video gepost op Twitter is te zien hoe de politie en ziekenwagens massaal aanwezig zijn.

#Breaking: I have been receiving multiple reports and phone calls about a shooting that happened at Club Q. I am going to work to find out exactly what happened tonight. This is video of the scene right now, very active. Producer Cassie Cameron is there right now. pic.twitter.com/ebu0wG8Twa — Brian Sherrod (@briansherrodtv) 20 november 2022

In Club Q zou volgens de Facebookpagina van de nachtclub afgelopen nacht onder andere een dragshow plaatsvinden.

Hoewel het motief van de schietpartij onduidelijk is, doet het denken aan de massamoord in de nachtclub Pulse in Orlando, Florida in 2016. Toen kwamen 49 mensen, vooral jongeren, om het leven. In de VS zijn volgens de telling van ‘Gun Violence Archive’ dit jaar bijna 18.000 mensen gedood met vuurwapens. Zelfmoorden met vuurwapens (circa 21.000) niet meegerekend.

