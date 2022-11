48 uur voor het WK verbiedt Qatar bier in stadions. Het suggereert dat FIFA stilaan de controle verliest

Een ommezwaai over alcohol zou een miljoenencontract van de FIFA met AB Inbev kunnen schenden. Maar het geeft vooral aan dat de voetbalbond misschien niet langer de volledige controle heeft over zijn paradepaardje.

Bier is verboden op het WK. In een abrupte ommezwaai hebben Qatarese ambtenaren besloten dat de enige dranken die komende maand tijdens de wereldbeker aan de fans in de stadions worden verkocht alcoholvrij zullen zijn.

Het besluit, dat nauwelijks twee dagen voor de openingswedstrijd van het toernooi werd genomen, werd vandaag bevestigd door de FIFA, de eigenaar van het toernooi.

“Na overleg tussen de autoriteiten van het gastland en de FIFA is besloten de verkoop van alcoholische dranken te beperken tot het FIFA Fan Festival, andere bestemmingen voor fans en plaatsen met een vergunning”, aldus de FIFA. Het besluit betekent dat “verkooppunten van bier worden verwijderd uit de perimeters van de FIFA World Cup 2022-stadions in Qatar”.

Het verbod op bier is de laatste en meest dramatische aanpassing van een alcoholplan dat de spanningen tussen de FIFA, het wereldbestuur van het voetbal, en Qatar, een conservatief moslimland waar de verkoop van alcohol streng wordt gecontroleerd, al maanden opdrijft. Maar het zal ook de 75 miljoen euro kostende sponsorovereenkomst van de FIFA met Budweiser bemoeilijken, fans woedend maken die zich al ergeren aan de beperkingen, kosten en ongemakken rond het evenement, en de organisatoren opnieuw laten worstelen met aanpassingen — dit keer slechts 48 uur voor de openingswedstrijd van het toernooi op zondag.

Maar het suggereert ook dat de FIFA, die al jaren hevige kritiek te verduren krijgt voor haar beslissing om haar paradepaardje naar Qatar te halen, misschien niet langer de volledige controle heeft over belangrijke beslissingen in verband met haar evenement. In de officiële gids voor fans van de organisatie staat dat “tickethouders toegang hebben tot Budweiser-, Budweiser Zero- en Coca-Cola-producten binnen het stadion” gedurende ten minste drie uur voor de wedstrijden, en een uur erna.

Het verbod op alcoholgebruik blijkt alleen te gelden voor fans in de stadions. Bier en andere dranken, waaronder een officiële FIFA-champagne en een reeks door sommeliers geselecteerde wijnen, zullen nog steeds verkrijgbaar zijn in luxesuites die gereserveerd zijn voor FIFA-functionarissen en andere rijke gasten.

De beslissing om bier te verbieden komt een week na een eerder bevel om tientallen rode biertenten met Budweisermerken te verplaatsen naar meer discrete locaties in de acht WK-stadions, weg van waar de meeste toeschouwers langs komen.

Qatar worstelt al met alcohol sinds het kleine Golfland in 2010 de WK-rechten kreeg toegewezen. Alcohol is verkrijgbaar in het land, maar de verkoop ervan wordt streng gecontroleerd. Zelfs vóór het WK mochten de meeste bezoekers alleen bier en andere alcoholische dranken kopen in chique hotelbars, tegen ongewoon hoge prijzen.

De organisatoren van het WK leken Budweiser en haar moedermaatschappij, de in Leuven gevestigde multinational Anheuser-Busch InBev, te willen sussen met de woorden: “De organisatoren van het toernooi waarderen het begrip van AB InBev en de voortdurende steun aan onze gezamenlijke verbintenis om iedereen van dienst te zijn”.

Vertegenwoordigers van Budweiser, die vorige week suggereerden dat ze overrompeld waren door de eerdere wijzigingen van Qatar in hun verkoopstrategie voor het WK, hebben niet onmiddellijk geantwoord op vragen voor commentaar.

Blikjes Budweiser met het WK-logo zullen niet langer in stadions in Qatar verkocht worden. Beeld AFP

De enige publieke verklaring van het bedrijf was een veelzeggende wrange reactie op een Twitter-account, die als volgt luidde: “Well, this is awkward....”. De tweet werd ongeveer 90 minuten later verwijderd, net voordat de verklaring van de FIFA werd vrijgegeven.

Vorige week probeerden de Qatarese organisatoren de oplopende spanning over de bierverkoop, al generaties lang een vast onderdeel van WK’s, te bagatelliseren door te zeggen dat de operationele plannen nog afgerond worden en dat er nog wijzigingen worden aangebracht in “de locatie van bepaalde fangebieden”. De verklaring vermeldde ook dat “de schenktijden en het aantal schenkpunten” in alle acht stadions hetzelfde bleven.

Budweiser, die de FIFA 75 miljoen euro betaalt voor elke vierjarige WK-cyclus, had gezegd dat het met de organisatoren samenwerkte “om de concessieverkooppunten te verplaatsen naar locaties zoals aangegeven”.

Het nieuwste plan betekent dat de rode tenten van de brouwer nu misschien helemaal niet meer zichtbaar zijn rond de stadions. Er wordt gedacht aan merkloze witte vervangers. Koelkasten in de beroemde rode kleuren van het bedrijf zullen waarschijnlijk worden vervangen door blauwe, de kleur die wordt geassocieerd met Budweisers alcoholvrije merk Budweiser Zero.

© The New York Times