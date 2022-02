445.000 euro voor een huis in Leuven: huizenprijzen in onze steden stijgen forser dan die van appartementen

Van de provinciehoofdsteden was Leuven vorig jaar de duurste stad om een woonhuis te kopen. De prijs bedroeg er gemiddeld 445.864 euro. Hasselt was het goedkoopst met een gemiddelde prijs van 307.710 euro. Een flat was het afgelopen jaar het goedkoopst in Hasselt (240.107 euro) en het duurst in Gent (299.581 euro).

Beeld Fednot

De stijgingen in de provinciehoofdsteden liggen hoger dan het Vlaamse gemiddelde. In 2021 moest je in Vlaanderen 7,6 procent meer ophoesten voor een huis en 5,7 procent voor een appartement.

Om het betaalbaar te houden of om groener te wonen, wijken heel wat kopers uit naar de deelgemeenten. Degene het dichtste bij het centrum zijn het populairste, maar het aanbod is er beperkt en de prijzen zijn hoog. Huizen die daar op één jaar 14 tot 18 procent meer kostten, waren geen uitzondering.

Dit duplexappartement op de vijfde en zesde verdieping, met zicht op het Antwerpse Justitiepaleis, kost 239.000 euro en heeft een bewoonbare oppervlakte van 68 m². Beeld Leximmo

Notaris.be stelt vast dat er vorig jaar iets minder jonge kopers waren in de Vlaamse provinciehoofdsteden, maar dat het aandeel kopers in de categorie 31 tot 50 jaar in de lift zat. In 2021 was 26,3 procent van de kopers in de Vlaamse provinciehoofdsteden 30 jaar of jonger. In 2020 bedroeg hun aandeel 27,9 procent. In het afgelopen jaar was het aandeel jonge kopers het grootst in Antwerpen (28,4 procent was er 30 jaar of jonger) en Gent (26,9 procent). In Leuven was het aandeel jonge kopers het kleinst: 20,9 procent.

65-plussers

“Net zoals op nationaal niveau steeg het aandeel van de kopers tussen 31 en 50 jaar”, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. “In 2021 bedroeg hun aandeel in de Vlaamse provinciehoofdsteden 49,2 procent, in 2020 ging het om 47,8 procent. Deze groep kopers was vooral actief in Gent (51,3 procent) en het minst in Brugge (45,2 procent). Kopers tussen 51 en 65 jaar kochten vooral in Leuven (25,1 procent), 65-plussers vooral in Brugge (7,5 procent).”

Dit huis (met de blauwe omlijstingen) vlak bij het UZ Gent ligt met een vraagprijs van 375.000 euro net boven het gemiddelde in de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad. Voor dat geld krijg je een gerenoveerd huis van 134 m² met vier slaapkamers. Beeld Vastgoed Browaeys

Beeld Vastgoed Browaeys

Er is geen tuintje, maar wel een koer. Beeld Vastgoed Browaeys

De groep kopers tussen 31 en 50 jaar kocht voor zichzelf of om te verhuren. “Dat laatste zien we vaker en vaker”, weet notaris Jelle Van Hove. “Ik heb sowieso het gevoel dat we stilaan evolueren naar een huurmarkt. Een groeiend aantal mensen heeft de eigen middelen niet meer om te kopen. Denk maar aan alleenstaanden die zowat de helft van de huurders uitmaken. Wie minder middelen heeft en niet op steun van familie kan rekenen, krijgt het moeilijk op de koopmarkt.”