40 jaar lang vonden muziekjunkies in Gentse platenzaak Vynilla hun ultieme drug

‘Ik heb genoeg gewerkt.’ Het is een gedachte die een mens kan overspoelen. In dit geval slecht nieuws voor onvindbare vinylplaten, want die waren veertig jaar lang het keurmerk van de Gentse oerzaak Vynilla.

“Kent u Huis Diegenant?”, vraagt Bob Driege (67). “De poelier?” Na een hele plaatsbeschrijving doorheen Gent verzekert hij ons: het wild en gevogelte wordt er verkapt en versneden op een toog die in geen honderd jaar veranderd lijkt. “De rekening maken ze er nog met potlood en papier. Dat vertrouwde, daar hou ik van.”

Oerzaken, zo u wil. Als je door steden stuift die in een snel tempo transformeren, geven ze een prettig gevoel: dat niet alles hóéft te veranderen. Dat het, heel soms, ook mag blijven zoals het is. Op de Sint-Kwintensberg, hors catégorie voor studenten op gammele fietsen, raakt het me af en toe. Tussen de inwisselbare broodjeszaken en nachtwinkels is er al zolang ik me kan herinneren die ene, eeuwige façade: Vynilla, een oerzaak die handelt in de oerdragers van muziek.

Wie even op adem wil komen, laat buiten op de vensterbank de vinylhoezen in de bakken tussen wijs- en middelvinger glijden. Nana Mouskouri, Status Quo, Mozart. Binnen wacht het echte platenparadijs, bezet met een vijftal speurders en Driege als navigator van dienst. “Muziek ontdekken, dat is mijn grote talent”, zegt hij wanneer de klanten het schip hebben verlaten. Een prachtig talent, vind ik. En nogal cruciaal voor wie muziekjunkies de ultieme drug wil aanreiken: onontgonnen terrein.

Paniekmails en herinneringen

Dik veertig jaar geleden begon het met een eerste lijst importplaten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Intussen is het prachtige herenhuis dat schuilgaat achter de zaak volgestouwd met kartonnen dozen en rekken. In elk hoekje vind je elpees, cd’s en ‘7 inch singles’. “Ik heb platen die nergens anders in België te vinden zijn”, zegt Driege, die me even warm ontvangt als het geluid van vinyl. “Dit is mijn pensioen. Al mijn centen heb ik in muziek gestoken.”

In ‘het wereldje’ is het al langer bekend: Bob wil ermee stoppen, zijn zaak (en stock) staat te koop. Toen het onlangs zwart op wit in het regiokatern stond, leidde dat tot commotie onder de klanten. Enerzijds een berg paniekmails over openstaande bestellingen, anderzijds een rist herinneringen. “Een klant die hier binnenwandelt, al jaren op zoek is naar een plaat en ik kan die bezorgen? Dat maakt ook mijn dag, want dat vergeten ze nooit.”

Voor onvindbare platen is het geen goede zaak. Morgen zal het niet zijn, overmorgen ook niet, maar dat Bob stopt, staat vast. En dat net nu de vinylplaat die lelijke, plastic cd bij de lurven heeft gegrepen - de totale vinylmarkt in België was in 2021 goed voor 8,7 miljoen euro, het hoogste cijfer in jaren en bijna even hoog als de cd-verkoop.

'Muziek ontdekken, dat is mijn talent', zegt Bob Driege. Beeld Michiel Martin

Is het wereldje te veel veranderd voor een ouwe rot? Een beetje, geeft Bob Driege toe. “Iedereen kan vandaag winkeltje spelen.” Nieuw of exclusief materiaal verspreiden de platenfirma’s vaak via hun eigen kanalen, tweedehands zijn platformen zoals Discogs of ook Facebook een extra concurrent. Bovendien staat het streamingtijdperk continu op shuffle, wat lijnrecht ingaat tegen de ziel van vinyl. “Vandaag is het aanbod eindeloos en er wordt veel brol uitgebracht. Daar kruipt zo veel tijd in, tijd die ik niet met mijn klanten kan spenderen.”

Besef

Toch is het meer dan enkel uitgroei. Het is ook een besef, niet toevallig gelinkt aan die ene zeldzame periode dat de Vynilla op slot ging. “Toen het Overlegcomité de heropening na de lockdown aankondigde, dacht ik stiekem: het had nog een weekje langer mogen duren”, zegt Driege, die uit een generatie komt zonder notie van ‘work-life balance’ of ‘quiet quitting’. Na veertig jaar lang zes dagen op zeven werken, nee zeggen tegen fiets- en petanquevrienden was daar die gedachte: “Ik heb genoeg gewerkt.”

Hij wil nu tijd maken voor zichzelf, in plaats van muziek volop wijn ontdekken - en die terloops natuurlijk ook aan de m/v/x brengen, een ondernemer blijf je nu eenmaal tot in de kist. Of er zich een nieuwe platenboer op de Sint-Kwintensberg vestigt, moet de toekomst uitwijzen. “Maar de naam Vynilla, die zal blijven voortbestaan”, zegt Driege. Niet enkel in platenkasten over heel het land, trouwens. ‘Vin il y a’, staat er op zijn kaartje van wijnimporteur.