4 procent minder ic-bezetting in ons land, ook aantal dagelijkse overlijdens daalt nu: de recentste coronacijfers

Besmettingen

Het gemiddelde aantal bevestigde coronagevallen daalde in de week van 1 tot 7 december met 14 procent tegenover de voorgaande week, tot 15.344 per dag.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen nu weer elke dag lager is dan de week ervoor. Op maandag 29 november werden wel nog 25.147 besmettingen vastgesteld, het op één na hoogste cijfer sinds de start van de pandemie.

Testen

Het gemiddeld aantal afgenomen testen verminderde eveneens, tot 103.032 per dag. In totaal zijn er sinds het begin van de coronacrisis al 25.785.017 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt 16,8 procent. Dat is nog een lichte stijging met 0,5 procent. Het reproductiegetal is ten opzichte van de voorgaande week gedaald tot 0,94. Een getal onder 1 geeft aan dat de epidemie aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

Van 4 tot en met 10 december werden dagelijks gemiddeld 282,3 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen, een daling met 10 procent in vergelijking met de voorgaande periode.

Er liggen nu 3.364 mensen met een besmetting in het ziekenhuis. Het aantal patiënten op intensieve zorg stijgt wel nog steeds: met 4 procent tot 837.

Overlijdens

Dat de vierde golf de piek heeft bereikt, lijken nu ook de cijfers van de overlijdens te bevestigen. Van 1 tot 7 december stierven gemiddeld 47,3 mensen per dag, een daling met 1 procent tegenover de voorgaande zevendaagse. Sinds het begin van de pandemie lieten in België al 27.504 mensen het leven na een besmetting.

Vaccinaties

Over alle leeftijdsgroepen heen is intussen 77 procent van alle Belgen minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.862.250 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.702.315 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 76 procent van de volledige bevolking (88 procent van de volwassenen). 2.482.132 mensen kregen al een derde prik. Dat is 22 procent van de volledige bevolking (27 procent van de volwassenen).

In Vlaanderen zijn 5.423.756 inwoners minstens deels gevaccineerd: 81,5 procent van de volledige bevolking en 93,9 procent van de volwassen bevolking. 5.354.801 onder hen zijn volledig ingeënt: 80,5 procent van de volledige bevolking en 93,1 procent van de volwassen bevolking.