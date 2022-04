4 miljoen besmettingen in ons land sinds maart 2020: dit zijn de recentste coronacijfers

Tussen 5 en 11 april werden dagelijks gemiddeld 8.585 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een daling met 11 procent. Sinds maart 2020 heeft ons land een totaal van 4 miljoen coronabesmettingen geregistreerd.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we opnieuw dat er vorige week elke dag minder coronabesmettingen geregistreerd werden in vergelijking met de week voordien.

Opgelet: in werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Ook het aantal tests ligt nu een pak lager. Het gaat om een daling van 20 procent tot gemiddeld 30.364 testen per dag. Gedurende de hele pandemie zijn inmiddels 33.313.880 testen uitgevoerd.

De positiviteitsratio, dat is het percentage positieve testen van het totale aantal testen dat afgenomen is, lag tussen 5 en 11 april op 31,1 procent. Dat is een stijging met 3 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal ligt momenteel op 1,2. Als de waarde boven de 1 ligt, neemt de kracht van de pandemie toe.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. Tussen 8 en 14 april werden per dag gemiddeld 223 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 3 procent meer dan de week ervoor.

De piek van de BA.2-golf ligt voorlopig nog altijd op 31 maart. Toen werden 268 mensen opgenomen. Ter vergelijking: de piek van de BA.1-golf lag op 1 februari. Toen werden in één dag 424 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Op dit moment liggen 3.148 patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Dat is een stijging met 2 procent op weekbasis. Er liggen 183 coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg (+5 procent).

Overlijdens

Dagelijks overlijden nog 24 mensen aan Covid-19, een stabiel cijfer. Sinds de start van de pandemie zijn in ons land al 31.165 mensen overleden aan het coronavirus.

Vaccinaties

In België hebben intussen 9.233.999 mensen zeker een eerste prik gekregen. 9.134.513 mensen zijn volledig gevaccineerd. 7.116.044 landgenoten hebben een boosterprik gekregen.

In Vlaanderen hebben al 5.675.115 mensen (85,30 procent) zeker een eerste prik gekregen. 5.627.373 mensen (84,58 procent) zijn volledig gevaccineerd. 4.681.715 landgenoten (70,37 procent) hebben al een boosterprik gekregen.