4 amateurrecensenten met een missie: ‘Geef mij maar de brutale Vlaamse keuken’

‘Niet te dik en gebakken in ossewit.’ Econoom Stijn Baert weet niet alleen alles over de arbeidsmarkt, ook over de perfecte friet hoeft u hem niets te leren. Hij is een van de vele amateurfoodrecensenten die de laatste tijd een hit op sociale media zijn. ‘Het is mij om de smaak te doen, hoe het eruitziet laat me koud.’

Cas Mudde. Beeld rv

Cas Mudde (54), professor politieke wetenschappen, fileert snackbars

“Low food, zoals ze dat hier noemen (Mudde is professor politieke wetenschappen aan de University of Georgia, red.), heb ik altijd heel lekker gevonden. In 2009 belandde ik bij Red Mill Burgers in ­Seattle. De burger en de onion rings waren zo fantastisch, ik vond dat iedereen erheen moest. Zo ben ik met mijn recensies begonnen, intussen heb ik al zo’n vierhonderd snackbars bezocht. Maar daarnaast eet ik ook gewoon voedsel, laat dat duidelijk zijn. (lacht)

“Thuis in Athens ga ik zelden uit eten, maar op reis schuif ik één of twee keer per dag mijn voeten onder tafel in een snackbar. Mij is het om de smaak te doen, hoe het eruitziet laat me koud. Een burger die bij wijze van spreken vreselijk oogt, kan voor mij dus perfect zijn. Het vlees mag niet te doorbakken zijn en moet een krokant korstje hebben. Wat erop zit – sla, tomaat, ketchup, mayonaise of allerlei moeilijke dingen – mag de burger niet overheersen, maar moet de smaak net versterken. En het broodje mag een eigen smaak hebben, maar het mag de aandacht van de burger niet afleiden. Klinkt eenvoudig, maar het blijkt dus verdomd moeilijk.”

pigoutspots.blogspot.com

Beeld rv



De 3 favoriete snackbars van Cas

“De beste Belgische friet ooit at ik bij frituur Den Brink in Dessel. Alles was er perfect.”

Turnhoutsebaan 155, Dessel. frituurdenbrink.be

“Ook Cook’n Frites in La Louvière is een van de beste friteries in België. Het aanbod is er uitgebreid.”

Rue du Canal 22, La Louvière. Facebook: Cook’n frites

“Snack Al Wali in Antwerpen serveert authentieke Libanese shoarma. Een heel andere ervaring dan de Turkse döner of de verwesterde standaardshoarma.”

Appelmansstraat 25, Antwerpen. Facebook: Snack Al Wali.

Lara Laporte Beeld rv

Copywriter Lara Laporte (28) zoekt de beste spaghetti bolognese

“Toen ik voor een creative agency werkte, stelden mijn collega’s vast dat ik als lunch vaak spaghetti at. Ze maakten daar weleens mopjes over. ‘Je zou reviews moeten schrijven’, hoorde ik geregeld. Nadat ik ontslag nam en wat meer tijd had, zette ik de stap. Gewoon voor de fun. Als copywriter mag je niet altijd je eigen schrijfstijl toepassen, hier kon dat perfect.

“In september 2019 schreef ik mijn eerste recensie. Ik bezoek alleen restaurants in Vlaanderen, zodat volgers er makkelijk heen kunnen gaan. Mijn adresjes kies ik eerder toevallig, of ik word getipt door vrienden. Toen ik net begon, schreef ik elke week wel over een bepaald adres. Intussen is het een beetje stilgevallen omdat ik zoveel werk heb, maar het is wel de bedoeling dat ik de blog dit jaar weer opneem.

“Jammer genoeg onthoud ik vooral de minder leuke reacties. (lacht) Hoe kleinschalig die blog ook is, er komen af en toe negatieve reacties van passionele spaghetti-­eters. ‘Je mening trekt op niks, je hebt duidelijk nog niet veel spaghetti gegeten’, schreef iemand. Of ze vinden dat bolognese een verkrachting is van het originele ragoutrecept. Voor mij draait het allemaal om de umami-­factor. De balans tussen zout, zoet en pikant moet perfect zijn, zodat de smaken perfect rondgaan in je mond.

“Mijn grote voorbeeld is Bockie De Repper (vlogger, maakt ‘Dat eet dan gelukkig zijn’ op VTM2, red.). Hij neemt zichzelf niet te serieus en ik hou van zijn mopjes.”

spaghettiblogonaise.be

Beeld Lara Laporte

De beste adressen volgens Lara

“In de Volle Pot in Merchtem heeft de saus waar ik het vaakst naar snak. Bomvol smaak, afgewerkt met een heerlijke berg fijngeraspte kaas.”

Brusselsesteenweg 277, Merchtem. Facebook: Taverne In De Volle Pot

“Naar In de Patattezak in Strombeek-Bever ga ik al jaren. Hun beroemde saus is geweldig lekker en aan het restaurant hangen veel warme herinneringen vast.”

Oude Mechelsestraat 48, Grimbergen, indepatattezak.com

“Bij Bavet zit je altijd goed, en er zijn heel wat vestigingen. Veel opties en toppings op het menu. Hun veggie bolognaise is een van de beste die ik al geproefd heb.”

In verschillende steden. bavet.be

Stijn Baert. Beeld rv

Stijn Baert (38), professor arbeidseconomie aan de UGent, recenseert steak-friet

“De reden waarom ik voor steak-friet koos, is simpel: ik lust niet veel meer dan dat. (lacht) Mij doe je geen plezier met bordjes vol mousses, crèmes en vergeten groenten. Geef mij maar de brutale Vlaamse keuken. Het is er ook met de paplepel ingegeven, want thuis aten we op woensdag én op zondag altijd handgesneden frietjes, meestal met biefstuk.

“Vorige zomer ben ik dan met die recensies begonnen. Het idee zat al langer in mijn hoofd, want ik hou van dit soort halve hobby’s waarmee ik me kan amuseren. Als student had ik al een blog over de beste frituren van Gent. Een keer per week test ik nu een restaurant uit. Soms vergeet ik wel een foto te nemen, moet ik toegeven. Het mag geen verplichting worden. Een leuk neveneffect is wel dat ik nu vaak steak voorgeschoteld krijg wanneer ik een lezing geef of een afspraak op een kabinet heb.

“Het meest hou ik van rib-eye. Een mooi stuk vlees heeft geen saus nodig, al heb ik wel graag dat ze de jus erbij serveren. De frietjes mogen niet te dik zijn en moeten gebakken zijn in ossenwit. Voeg daarbij nog een eenvoudig slaatje met mosterdvinaigrette en het is perfect. En een rum-cola zero natuurlijk. Om de calorie-opname te beperken.” (lacht)

Op Instagram: @stijn_j_baert

Beeld rv

3 steak-friettips van Stijn

“Bij ’t Oud Scheepken in Eksaarde kwam ik als kind al vaak. De uitbater kreeg dankzij mijn recensie al veel nieuwe klanten. André Rieu, bijvoorbeeld, van wie hij fan is.”

Rechtstraat 444, Eksaarde-Lokeren. oudscheepken.be

“Brasserie Regina in Westende serveert heerlijke zesrib met lekkere frietjes. Met jus uit de pan in plaats van een bij te betalen saus.”

Meeuwenlaan 16, Westende. brasserieregina.be

“Voor txogitxu-rundvlees ga ik naar Friture René in Brussel. Zij bakken het op de manier die ik de juiste vind: bleu-chaud. Het krijgt eerst een warm bad en wordt dan dichtgeschroeid.”

Verzetsplein 14, Anderlecht. Facebook: friturerene

Tae-Yoon Michielsens. Beeld Arne Desmedt

Projectmanager Tae-Yoon Michielsens (32) runt de blog Friet From Desire

“Er bestaan al zoveel sites die rond hippe adresjes draaien, terwijl er niets volkser en herkenbaarder is dan de frituur. Los daarvan ben ik ook gewoon verzot op friet. Mijn blog is eigenlijk gestart als studentengrap. Ik zat op het kot van mijn vrouw, toen nog mijn lief, toen we een laat hongertje hadden. Alleen vonden we online amper iets over frituren in de buurt. Omdat we het jammer vonden dat er daar geen soort Gault&Millau over bestond, zijn we er maar zelf mee begonnen. De site is in november 2016 online gegaan.

“Ik bespreek alleen maar frituren die ik goed vind. Als het tegenvalt, verschijnt er dus niets over. Maar dat komt zelden voor, want ik doe altijd mijn research online. Of ik vraag kennissen uit de streek die ik wil bezoeken naar hun favoriete adresje. Ik wil immers geen eind rijden voor slecht eten, 140 kilometer enkele reis is de grootste afstand die ik al heb afgelegd om een frituur te gaan bezoeken. Intussen zit ik aan 170 adresjes. De perfecte friet is niet te dik en niet te dun, ergens tussen 9 en 12 milli­meter. Ze moet krokant zijn, zodat ze aangenaam kraakt wanneer je er je tanden in zet, en een klein, lichtbruin randje hebben. En vanbinnen moet ze zacht zijn, haast boterachtig, zodat er bijna geen zout nodig is.”

frietfromdesire.be en op Instagram: @frietfromdesire

Beeld Tea-Yoon Michielsens

De 3 lievelingsfrituren van Tae-Yoon

De Blauwe Frituur in Kortrijk is een topfrituur met lekkere huisspecialiteiten. De eigenaars houden van hun vak.”

Doorniksesteenweg 22. deblauwefrituur.be

“In Zoersel, bij De Grote Goesting, eet je heerlijk krokante frietjes die zowel in dierlijk als in plantaardig vet worden gebakken. Én geserveerd in een frietzak!”

Handelslei 56/1, Sint-Antonius. degrotegoesting.be

“Frituur ’t Sluis in Wijnegem was ooit mijn stamfrituur. Sympathieke uitbaters, alles mooi verzorgd; ik hou zelfs plek vrij voor hun huisgemaakte rijstpap.”

Turnhoutsebaan 490, Wijnegem. Facebook: Frituur ‘t Sluis