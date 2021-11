4.000 migranten aan grens met Wit-Rusland volgens Polen, aanwijzingen dat Turkish Airlines meer mensen aanvliegt

Europa wordt met een nieuwe vluchtelingencrisis geconfronteerd nu Polen een grensovergang met Wit-Rusland sluit. Het Wit-Russische leger brengt duizenden migranten samen aan de Poolse grens. Er zijn aanwijzingen dat Russisch president Poetin en zijn Turkse collega Erdogan mensen uit Turkije naar de Europese grenzen brengen om zo druk op de Unie te zetten.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR toont zich bezorgd over het lot van achthonderd migranten die in tenten kamperen in de onherbergzame berkenbossen op de Wit-Russisch-Poolse grens. De Poolse autoriteiten schatten dat tot 12.000 mensen uit Afghanistan, Irak en Syrië in het buurland zijn. Een grote groep probeerde maandag, aangejaagd door Wit-Russische troepen, een Pools hek kapot te maken. Er werd traangas tegen hen ingezet.

Gisterochtend hebben de Poolse autoriteiten de grensovergang in Kuznicade gesloten. Het land bereidt zich voor op nieuwe confrontaties. Volgens de Poolse overheid, die duizenden soldaten en grensbewakers aan de grens posteerde, verzamelen tot 4.000 migranten zich daar en dreigen er gewapende conflicten. Negen mensen verloren al het leven bij pogingen om Polen binnen te raken.

Polen, dat hekken met prikkeldraad aan zijn grens met Wit-Rusland optrok, wil nu een grensmuur bouwen. Duitsland vindt dat Europa Polen daarbij moet steunen. Beeld EPA

Polen trok al een grenshek met prikkeldraad op en wil nu een grensmuur bouwen. Duitsland vindt dat de Europese Unie daarbij moet helpen. “Het is de taak van de Europese Commissie de Poolse overheid te helpen bij het beveiligen van de buitengrens”, zei Duits binnenlandminister Horst Seehofer.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) vindt dat Europa de lidstaten meer steun moet bieden bij het bouwen van grensinfrastructuur. Of dat een muur moet worden, is voor De Croo geen uitgemaakte zaak. Vlaams Parlementslid en senator Karin Brouwers (CD&V) vindt wel dat een grensmuur Europese steun verdient. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) spreekt zich niet uit over Belgische steun aan zo’n muur.

Vluchtelingen in een kamp nabij de Poolse grens in de Wit-Russische regio Grodno. Beeld EPA

Trump-scenario

“Daarmee zijn we beland bij het Trump-scenario met zijn muur aan de grens met Mexico”, stelt professor Hendrik Vos (UGent), politicoloog en Europakenner. “Ook Europa wil migranten en vluchtelingen buitenhouden. Pogingen om ze te verdelen over de lidstaten hebben gefaald.”

Nadat aan het licht was gekomen dat Turkish Airlines tweemaal per dag migranten vanuit Istanbul overvliegt naar Minsk laat Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen onderzoeken hoe Europa luchtvaartmaatschappijen die zich bezondigen aan mensensmokkel kan sanctioneren.

Dat Russisch president Vladimir Poetin en zijn Turkse evenknie Erdogan, zoals waarnemers stellen, een luchtbrug uit Turkije richting Wit-Rusland inleggen, verbaast Vos niet. “Iedereen weet dat het gebrek aan een gemeenschappelijk migratiebeleid de achilleshiel van Europa is. Rusland kan niet aan de verleiding weerstaan om Europa te proberen destabiliseren. Dit is voor Poetin een makkelijk dossier om de hypocrisie van Europa, dat wil laten uitschijnen dat het de mensenrechten respecteert, aan de kaak te stellen.

“Erdogan van zijn kant staat onder binnenlandse druk om het aantal vluchtelingen af te bouwen. Zijn bevolking wil niet langer dat Turkije het opvangcentrum van de wereld is. Hij flirt al langer met Poetin en houdt zo, als NAVO-lid dat miljarden van Europa kreeg in de vluchtelingendeal, verschillende ijzers in het geopolitieke vuur.”