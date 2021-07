3x3 Lions grijpen naast het brons in kleine finale tegen Servië

Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort en Thierry Mariën ondergingen in de kleine finale in het Aomi Urban Sports Park de wet van de sterkste en keken al snel tegen een 5-1 achterstand aan tegen de razend efficiënte Serviërs, op papier het sterkste land ter wereld. In de halve finales waren ze er eerder op de dag echter verrassend uitgegaan tegen Rusland, voordien konden ze een perfect rapport van zes zeges in evenveel wedstrijden voorleggen.

Ook eerder was Servië in de groepsfase al een klasse te sterk gebleken voor onze landgenoten, die het hoofd echter niet lieten hangen en terugkwamen tot 7-4 en even later ook 11-8. De Servische voorsprong bleef zo lange tijd beperkt tot drie punten. Nadien drukten de Serviërs het gaspedaal toch wat forser in en met nog drie minuten op de klok hadden ze zeven punten voorsprong (17-10). Met nog 1:55 op de klok scoorden de Serviërs het beslissende punt en was de 21-10 eindstand een feit. Geen derde medaille dus voor ons land, na eerder zilver voor Wout van Aert in de wegrit en brons voor judoka Matthias Casse in de klasse tot 81kg.

