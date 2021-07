3M stootte jarenlang meer broeikasgassen uit dan gedacht: ‘Evenveel als hele Belgische wagenpark in een jaar’

Nieuwssite Apache bond de kat vorige maand de bel aan: de vestiging 3M in Zwijndrecht stootte ook jarenlang grote hoeveelheden HFK-23 uit, een fluorhoudend F-gas dat te boek staat als een zwaar broeikasgas. Bovendien werd die uitstoot jarenlang zwaar onderschat, waardoor de emissies die aan Europa gerapporteerd moeten worden in 2017 plots fors naar boven werden herzien. Inventarisrapporten, die gisteren door Khattabi werden toegelicht, bevestigen dat nu. Volgens de minister gaat het alles samen om 11 miljoen ton extra CO 2 -equivalent. “Dat komt overeen met de uitstoot van ongeveer het hele Belgische wagenpark in een jaar.”

Vooral de chronologie van het dossier valt op. Al vanaf 2015 waren er vermoedens dat de emissies van 3M onderschat werden, maar pas in 2020 werden die vermoedens bevestigd door metingen. Een handig moment. Want door de herberekening – die overigens wel wettelijk is toegelaten – mag er ook in de periode 2021-2030 meer vervuild worden. De Europese emissiedoelstellingen worden immers berekend op basis van de uitstoot in de periode daarvoor.

“Het zal u niet verwonderen dat ik met verstomming geslagen ben”, aldus Khattabi. De groenen verwijten Vlaanderen iets te creatief om te gaan met zijn broeikasgassenboekhouding.