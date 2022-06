3M mocht in februari al deel van zijn productieproces heropstarten

Op 29 oktober 2021 legde de omgevingsinspectie een derde van de productie in de 3M-fabriek in Zwijndrecht stil. Aanleiding was de hardnekkige weigering van de Amerikaanse chemiereus om de nodige informatie door te spelen over zijn productie en zijn uitstoot van gevaarlijke PFAS-stoffen. De ingreep was volgens de inspectie de enige manier om te zorgen dat de blootstelling van buurtbewoners aan deze ‘forever chemicals’ zeker niet verder toenam.

Anderhalve week geleden maakte Rebecca Teeters, vicepresident van 3M, plots bekend dat het bedrijf nog deze zomer zijn productie zou hervatten. 3M had daarvoor de goedkeuring gekregen van de Vlaamse overheid, klonk het. Enkele dagen later maakte minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) inderdaad het ‘ontheffingsbesluit’ bekend waarin staat dat 3M een deel van zijn productieproces weer mag opstarten.

In de commissie Leefmilieu moest Demir uitleggen waarom de buurtbewoners dit nieuws niet eerder te horen kregen. Door de vlucht vooruit van 3M, zo bleek. “Op 9 juni heeft de inspectie hen mondeling meegedeeld dat een deel van de productie weer kon opstarten. Dat nieuws was zelfs nog niet tot bij ons gekomen. Ze zijn dus heel snel gegaan in de communicatie, wellicht niet zonder reden”, aldus de minister.

Februari

Nog opvallender is dat 3M al langer een aantal activiteiten weer kon opstarten zonder dat dit bekend werd gemaakt. “De vrijgave van het eerste productieproces gebeurde op 18 februari van dit jaar. Dit betrof een zeer beperkte productie op laboschaal, zonder PFAS-emissies”, zei Demir. Ze benadrukt dat 3M “zeker geen blanco cheque krijgt” en dat het bedrijf aan zeer strenge normen moet voldoen. Een op de vier productieprocessen ligt nog altijd stil.

Oppositielid Mieke Schauvliege (Groen) begrijpt niet waarom de inwoners van Zwijndrecht niet eerder op de hoogte werden gesteld. “Op 1 juni was er nog een infosessie voor de buurtbewoners. Daar is toen geen woord gezegd over een heropstart”, zegt ze. Ook in het parlement kwam de heropstart nooit ter sprake. “Zo blijf je argwaan creëren.”

Ook Hannes Anaf (Vooruit), de voorzitter van de PFAS-onderzoekscommissie, pleit voor een transparantere aanpak. “Het is heel belangrijk dat buurtbewoners niet het gevoel krijgen dat er zaken achter hun rug worden beslist.”