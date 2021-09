3M kon zich ‘niet voldoende voorbereiden’ op hoorzitting in Vlaams Parlement

“Dat weet ik niet”. Het moet zowat het meest geformuleerde antwoord geweest zijn die de top van chemiebedrijf 3M gaf op de hoorzitting van het Vlaams Parlement begin september. Tot grote ergernis van de parlementsleden én van omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA). Zij stuurde kort daarna een ingebrekestelling naar de Belgische en Amerikaanse hoofdkantoren van 3M. Het chemiebedrijf heeft sindsdien nog niet gereageerd.

Maar de hoorzitting en de juridische actie van Demir worden nu ook opgepikt door een Amerikaanse nieuwssite uit Minnesota, StarTribune. Daar reageert 3M wel. In een e-mail naar StarTribune zegt vice-president Rebecca Teeters, die nota bene ook aanwezig was op de hoorzitting, dat “3M zich engageert om een plan voor te stellen waarbij het de vervuilde fabriekssite remedieert.” Nog volgens Teeters werkt het bedrijf samen met onafhankelijke bodemsaneringsdeskundigen en de Vlaamse Overheid om de vervuiling zo goed als mogelijk op te kuisen. “Het is jammer,” zegt ze, “dat er feiten verdraaid worden terwijl we goed samenwerken met minister Demir. Ook vinden we het jammer dat er zoveel wantrouwen is naar ons bedrijf.”

Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) Zuhal Demir. Beeld BELGA

De nieuwssite refereert ook naar de hoorzitting in het Vlaams Parlement waarover filmpjes met nietszeggende antwoorden van 3M op sociale media rondgaan. Ook daar heeft 3M een uitleg voor: “De video’s zijn geen realistische weergave van de urenlange hoorzitting”, zegt het bedrijf. “Bovendien waren de vragen ons niet op voorhand bezorgd waardoor we geen tijd hadden om ons voldoende voor te bereiden.”

Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) reageert laconiek op de reactie van 3M. “Dit is zeer ongeloofwaardig. 3M was ruim op voorhand ingelicht dat we details wilden over de site in Zwijndrecht. Ze hebben enkel mensen afgevaardigd die hier niets over wisten. En dat was niet toevallig.” Ook Tinne Rombouts (CD&V) is niet gediend met de reactie van 3M: “Dit is een drogreden. Je verwacht toch dat die mensen degelijk geïnformeerd zijn? Trouwens, het is niet de gewoonte voor een onderzoekscommissie de vragen op voorhand door te spelen. Ik herinner me ook niet dat ze dat gevraagd hadden.”

Fabrieksdirecteur

Jos D’Haese (PVDA) meent dan weer dat het nooit de bedoeling was om op vragen te antwoorden: “Ze hebben last minute beslist om de fabrieksdirecteur van Zwijndrecht thuis te laten. Dat was de man die de antwoorden had. Het was dus een heel bewuste strategie om niet te moeten antwoorden.”

De voorzitter van de onderzoekscommissie Hannes Anaf (Vooruit) laat weten dat 3M opnieuw zal uitgenodigd worden voor een hoorzitting. “We hebben hen alle vragen die nog openstaan bezorgd en een paar weken de tijd gegeven om die te beantwoorden. Laten we hopen dat ze volgende keer dan wél met een deftige uitleg komen.”