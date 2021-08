3M bekent nu zelf: productie en illegale lozing van giftige stof FBSA

Bekijk: ‘Niet onmogelijk dat nog andere schadelijke stoffen nooit werden aangegeven’

Het was reikhalzend uitkijken naar de lijst met producten die 3M moest doorsturen naar de milieu-inspectie. Die laatste had het chemiebedrijf vrijdag nog bevolen zo’n lijst op te stellen. Daaruit blijkt nu dat 3M wel degelijk FBSA produceert in Zwijndrecht. Het komt er voor als bijproduct in het productieproces en wordt daarna geloosd na waterzuivering in de Schelde. Nochtans heeft het daar helemaal geen vergunning voor. Het was na onderzoek van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws dat dit aan het licht kwam.

Afgelopen donderdag en vrijdag nam de milieu-inspectie ook al stalen op de productiesite in Zwijndrecht. Die worden deze week geanalyseerd. Afhankelijk van de resultaten en het advies van een externe expert, zal de milieu-inspectie veiligheidsmaatregelen nemen. Logischerwijs zal dat een verbod zijn om FBSA nog langer te produceren en te lozen.

Om 14.30 uur wordt 3M ook verwacht op een hoorzitting bij de milieu-inspectie waar het tekst en uitleg moet geven.