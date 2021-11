38 procent Belgen denkt dat vaccins ziekten kunnen veroorzaken waartegen ze moeten beschermen

Voor heel wat burgers is het vinden, begrijpen en beoordelen van informatie over gezondheid erg moeilijk. Dat blijkt nog maar eens uit een recente Europese enquête die uitgevoerd werd in zeventien landen. Voor ons land werden 1.000 Belgen bevraagd door de UC Louvain en de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Slovenië en Oostenrijk hebben het laagste percentage inwoners dat het lastig heeft om informatie over gezondheid te begrijpen en juist te interpreteren. Belgen en Duitsers daarentegen hebben het een pak moeilijker. 38 procent van de ondervraagde Belgen zegt het moeilijk tot zeer moeilijk te vinden om een juiste inschatting te maken.

Meer dan de helft van de ondervraagde Belgen vindt het vooral moeilijk om een onderscheid te maken tussen betrouwbare informatie en commerciële informatie. En 51 procent vindt het moeilijk om de informatie die ze online vinden concreet te gebruiken om hun gezondheid te verbeteren. Een opmerkelijk cijfer, gezien heel wat mensen voor een medisch probleem te rade gaan bij ‘dokter Google’.

Opvallend waren ook de antwoorden die gegeven werden op vragen over vaccinatie. Meer dan 90 procent van de ondervraagde Belgen vindt vaccinatie belangrijk om de eigen persoon en het gezin te beschermen. Ze zijn van mening dat vaccins, in het algemeen, doeltreffend zijn en de verspreiding van ziekten kunnen voorkomen. Maar 38,2 procent van hen denkt wel dat vaccins de ziekten kunnen veroorzaken waartegen ze net geacht worden te beschermen. Wat dus niet het geval is.

‘Gezondheidswijsheid’

Die misverstanden en urban legends leiden tot heel wat twijfel. Meer dan een op de vijf bevraagden vindt het bijvoorbeeld erg moeilijk om te beslissen of ze een griepprik nemen of niet.

Er moet dus, zeker in coronatijden waarin vaccinatie erg belangrijk is, meer ingezet worden op ‘gezondheidswijsheid’, het aanleren van vaardigheden waarmee mensen goede informatie kunnen vinden en die ook juist kunnen interpreteren, menen de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

“Dat is nodig om twijfels weg te nemen en om misinformatie tegen te gaan”, klinkt het. “Met de juiste vaardigheden kunnen mensen vlotter betrouwbare informatiebronnen vinden en gebruiken. Groepsdruk, rare ideeën of prikangst kunnen vooral mensen met een lage gezondheidsgeletterdheid beïnvloeden, waardoor zij nog minder gemotiveerd zullen zijn om preventieve boodschappen op te volgen.”

Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen is er in deze een belangrijke rol weggelegd voor de ziekenfondsen, die een behoorlijk vertrouwen opgebouwd hebben bij hun leden.