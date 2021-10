37-jarige Deen opgepakt na pijl-en-boogaanval in Noorwegen: 5 doden en 2 gewonden

Wat is er gebeurd?

De aanval met pijl en boog startte iets voor 18.15 uur in supermarkt Coop. Daarna zou de dader onder meer ook in een winkelcentrum toegeslagen hebben.

De verdachte dader, die de Deense nationaliteit heeft maar woonachtig is in Kongsberg, werd ruim een half uur na de start van de moordende raid ingerekend. “Het duurde enige tijd voordat de eerste politieagent ter plaatse was”, schrijft de politie in een verklaring.

Verschillende getuigen beschrijven in Noorse media hoe ze de politie achter de verdachte aan zagen lopen. In eerste instantie kon hij zelfs nog ontsnappen. Bij de klopjacht werden helikopters ingezet en er zouden ook schoten gelost zijn.

Een groot gebied in het centrum van Kongsberg was enkele uren na het incident nog steeds afgezet. Omdat de schutter zich verplaatste, dienen op verschillende plekken sporen onderzocht te worden.

Hoeveel slachtoffers zijn er gevallen?

Er zijn 5 doden gevallen en 2 gewonden. Een van die gewonden is een politieagent, zo bevestigt de politie. Noorse media meldden eerder al dat een agent in zijn rug was geschoten. In de Noorse krant VG zijn foto’s te zien van een pijl die in een houten muur in de stad is blijven steken.

Wat is het motief?

Volgens de politie wordt er niet naar meer daders gezocht. Het motief van de verdachte blijft voorlopig onduidelijk, en de politie zal onderzoeken of er sprake is van terrorisme. De verdachte zou geen andere wapens dan een pijl en boog hebben gebruikt, maar hij zou zijn aanval wel in “de ruime omgeving” hebben uitgevoerd.

Beeld via REUTERS

Wat zijn de reacties?

“Dit is ronduit wreed”, reageert burgemeester Kari Anne Sand. “We moeten erop vertrouwen dat we dit te boven komen, maar het is nog niet helemaal doorgedrongen. Gewoon onvoorstelbaar.” Ze stelde alvast een crisisteam aan het werk om de getroffen bewoners op te vangen.

“Het nieuws uit Kongsberg is afschuwelijk”, vulde premier Erna Solberg aan. “Ik begrijp dat mensen angstig zijn, maar ik wil benadrukken dat de politie de situatie onder controle heeft.”

De politie in Kongsberg op zoek naar sporen. Beeld via REUTERS

Na het tragische incident kregen agenten over het hele land de opdracht om hun wapen op zak te houden. De Noorse politie loopt normaal gezien ongewapend rond, maar heeft wel te allen tijde toegang tot een pistool. “Een pure voorzorgsmaatregel”, klinkt het. “We hebben geen aanwijzing dat er een verandering in het dreigingsniveau op til is.”

Is er een gelijkenis met Anders Breivik?

Kongsberg telt zowat 28.000 inwoners en ligt 80 kilometer ten westen van de hoofdstad Oslo. Ongeveer 70 kilometer ten noordoosten van de getroffen stad ligt het eiland Utoya. Daar schoot de rechtse terrorist Anders Behring Breivik tien jaar geleden 69 mensen dood.

Kort daarvoor had hij in Oslo ook al een bom laten ontploffen, acht slachtoffers lieten daarbij het leven. Het geldt als de tot nu toe zwaarste terroristische aanslag in het land. Breivik werd in 2012 veroordeeld tot de maximumstraf van 21 jaar. Die kan wel nog verlengd worden.