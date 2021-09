35-jarige fietser overleeft val op Gentse tramsporen niet

Zondagavond 29 augustus fietste Alexander Verhaeghe (35) rond 18 uur in de buurt van het Hippoliet Lippensplein in Gent, vlakbij de Brabantdam. Het regende, het wegdek was nat, net als de tramsporen die in het Gentse stadscentrum overal aanwezig zijn. Toen viel hij, en hij gleed door tot tegen een verkeerspaaltje waardoor hij een flinke klap op zijn borst kreeg. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij twee uur later overleed.

De tramsporen in Gent genieten bij de fietsers een kwalijke reputatie. Uit een studie van de spoedgevallendienst van het UZ Gent bleek dat in 2018 een kwart van alle geregistreerde fietsongevallen in 2018 gebeurden op de tramsporen. Goed voor 500 slachtoffers per jaar.