332 valse dienstreizen: voormalig minister Karel Pinxten verliest pensioenrechten door misbruik onkosten

Open Vld’er Karel Pinxten verdiende als auditeur bij de Europese Rekenkamer dik 17.000 euro netto per maand. Toch misbruikte hij systematisch zijn topfunctie voor extraatjes. Zo schoof Pinxten onkosten van 332 zogezegde dienstreizen door naar zijn werkgever. In werkelijkheid ging het om privé-uitjes met zijn vrouw of jachtpartijen met vrienden. Schatting van wat dat de Europese belastingbetaler kostte: ongeveer 570.000 euro.

“Schaamteloos. Hardnekkig en kenmerkend misbruik. Een volstrekte minachting voor de geldende regels.” De Ier Gerard Hogan - advocaat-generaal bij het Hof van Justitie in Luxemburg - had eerder weinig lovende woorden over voor onze landgenoot. Op basis van een onderzoek wegens jarenlang misbruik eiste hij dat de Belgische ex-politicus twee derde van zijn pensioenrechten zou verliezen. “Zijn gedrag verdient een strenge straf”, schreef Hogan in een document van 49 bladzijden.

Misbruik

En zo geschiedde. Het Hof wrijft Pinxten aan dat hij misbruik heeft gemaakt van middelen van de Rekenkamer om activiteiten te financieren die geen verband hielden met zijn taken als lid, een tankkaart heeft gebruikt om brandstof voor voertuigen van derden aan te kopen, activiteiten heeft uitgeoefend bij een politieke partij en een belangenconflict in het leven riep in het kader van een contact met het hoofd van een gecontroleerde entiteit.

Anderzijds gaf het Hof geen gehoor aan de grieven van de Rekenkamer dat de vroegere politicus op onwettige wijze een activiteit als beheerder van een vastgoedmaatschappij had uitgeoefend, één van zijn kinderen een tankkaart had gegeven en valse verklaringen had afgelegd aan een verzekeraar in het kader van ongevallen.

Hoogst uitzonderlijke procedure

Het Hof was vanmorgen in voltallige zitting bijeengekomen om zich over de zaak van Pinxten te buigen. Het ging om een hoogst uitzonderlijke procedure, want het was de eerste keer dat de Rekenkamer, de instelling die de Europese begrotingen moet controleren, had verzocht om sancties tegen een voormalig lid. De instelling had die stap gezet nadat een onderzoek van het Europees antifraudebureau verscheidene onregelmatigheden had vastgesteld.