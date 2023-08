300 geschrapte vluchten en 50.000 gedupeerde reizigers, ‘maar we kunnen nog meer dan een jaar staken’, zeggen Ryanair-piloten

Het overleg tussen Ryanair en zijn Belgische piloten zit muurvast. Maandag en dinsdag staken ze in Charleroi voor de vijfde en zesde keer in een maand tijd. ‘En het is mogelijk dat we nog langer dan een jaar staken. Het laatste voorstel dat we van de directie kregen, is maffioos’, zegt Didier Lebbe van vakbond CNE. Hoe zit de vork nu echt in de steel? Wat wil de minister van Werk ondernemen? En welk advies voor reizigers hebben de bonden?

Na 120 vluchten halfweg juli en 96 vluchten eind juli schrapt Ryanair maandag en dinsdag 88 vluchten van en naar Charleroi. Door stakende piloten zijn er zo in een maand tijd al 304 vluchten geschrapt, goed voor 50.000 gedupeerde reizigers. De kans dat het daarbij blijft, is zo goed als onbestaande. Het water tussen de Ryanair-bazen en de Belgische piloten is nog altijd diep. “Sinds de eerste stakingsdag is er helemaal niets veranderd. Ryanair speelt al weken met onze voeten”, zegt Didier Lebbe, afgevaardigde van de Franstalige christelijke vakbond CNE.

De onvrede heeft twee oorzaken. Enerzijds wil de directie van Ryanair de collectieve arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen vanaf oktober, met als belangrijkste gevolg dat piloten niet langer vier rustdagen krijgen tussen de blokken van vijf werkdagen, maar drie. Anderzijds zijn piloten misnoegd over hun loon. Tijdens de coronapandemie gingen ze akkoord met een tijdelijke loonsverlaging van 20 procent. Intussen zitten ze opnieuw op hetzelfde niveau van 2019, maar is de automatische loonindexering niet toegepast.

'Ryanair moet de Belgische wetgeving volgen. Andere vliegmaatschappijen doen dat ook', klinkt het bij ACV Puls.

“Dat is simpelweg onwettig”, reageert Veerle Verleyen van ACV Puls. “Daar valt zelfs niet over te onderhandelen.” Ryanair zelf steekt zich weg achter het feit dat de meeste andere Europese piloten onlangs wel akkoord zijn gegaan met een nieuw loonvoorstel, dus dat de Belgische vliegeniers dat maar beter ook doen. Een argument dat de bonden weglachen. “De directie moet niet vergelijken met landen waar de automatische loonindexering niet bestaat, dat is onzinnig. Ze moet de Belgische wetgeving volgen, punt. Andere vliegmaatschappijen doen dat ook. Het zou oneerlijke concurrentie zijn mocht één maatschappij zich niet aan de regels moeten houden.”

Van toenadering tussen de twee partijen is er geen sprake. De vakbonden zochten contact met CEO Eddie Wilson, de rechterhand van topman Michael O’Leary, maar werden doorgestuurd. Het management wil pas toegevingen doen wanneer tientallen personeelsleden hun rechtszaken tegen het bedrijf — vanwege het uitblijven van de loonindexering — laten vallen. “Dat zijn toch maffiapraktijken? Ons zo afdreigen”, reageert Didier Lebbe.

“Mochten de klachten worden ingetrokken, zouden de piloten volgend jaar een opslag van 3 procent krijgen, terwijl we tegen dan wellicht al 17 procent aan indexering hebben gemist. Ryanair lacht ons gewoon uit. Wij weten eigenlijk niet meer wat we moeten doen.” Daarom kijken de bonden nu naar de politiek. “Ik vraag me af wie er in dit land op toeziet dat bedrijven de wetgeving naleven. Niemand, lijkt het wel”, zegt Lebbe.

Ook Veerle Verleyen van ACV Puls doet een oproep aan politici: “Maak Ryanair alsjeblieft duidelijk dat het net als elk ander bedrijf de Belgische wetgeving moet volgen.”

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) laat weten dat de inspectie die toeziet op sociale wetten momenteel 73 zaken tegen Ryanair heeft lopen. 36 daarvan werden in de voorbije twee jaar opgestart, een deel van de zaken ligt intussen bij de rechtbank, en krijgt dus wel degelijk gevolg. De minister roept de bonden en directie nogmaals op om samen rond de tafel te zitten. “Het was een solidair gebaar van de piloten om tijdens de pandemie een deel van hun loon in te leveren, maar nu de crisis voorbij is, moet het bedrijf de afspraken nakomen. De automatische loonindexering kan niet ter discussie worden gesteld.”

In afwachting van enige vooruitgang blijven de piloten staken. “Wat moeten we anders doen? Het spijt ons dat we er reizigers mee ambeteren, maar we hebben alle mogelijke gesprekken en onderhandelingen al een kans gegeven. Een staking is het enige wapen dat we hebben”, zegt Lebbe. “Hoelang de stakingen nog gaan duren? Oh, als het moet nog meer dan een jaar. Wij hebben geen einddatum. Zolang er geen oplossing is, zullen we elke maand minstens één weekend staken. Aan de reizigers die overwegen met Ryanair te vliegen, geef ik het advies om twee keer na te denken.”