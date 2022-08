30 procent meer pechoproepen dan vorig jaar: ‘We hebben de voorzichtigheid op reis massaal laten varen’

Deze zomer werd aangekondigd als de drukste zomer ooit op de Europese wegen. In combinatie met het warme weer heeft die drukte een piek veroorzaakt in de cijfers bij reisbijstandsorganisatie Europ Assistance. ‘De teller staat intussen op ruim 4.500 technische interventies in het buitenland’, zegt woordvoerder Xavier Van Caneghem. ‘Dat zijn er 30 procent meer dan vorig jaar.’

Waarom is het dit jaar zo druk op de Europese wegen?

“Uit onze vakantiebarometer die we traditiegetrouw eind mei, begin juni publiceren, bleek al dat de vakantiedrang bij de Belgen heel erg groot was. Maar liefst 71 procent van de ondervraagden gaf aan dat ze deze zomer op vakantie zouden gaan. Dat cijfer lag niet alleen een stuk hoger dan vorig jaar, toen de coronacrisis de reiszin nog een beetje temperde, maar ook dan in 2019, het laatste normale vakantiejaar voor de pandemie. Alleen hoefde dat niet per se tot meer drukte op de snelwegen te leiden. Slechts de helft van de mensen die we in het kader van de vakantiebarometer ondervroegen, gaf aan met de auto te zullen vertrekken. Dat zijn er minder dan normaal. Heel wat reizigers waren, onder meer door de hoge brandstofprijzen, van plan om met het vliegtuig op reis te gaan.”

Xavier Van Caneghem van Europ Assistance. Beeld RV

Wat heeft hen van dat idee afgebracht?

“De problemen in de luchthavens met heel wat geschrapte vluchten en enorme vertragingen hebben veel mensen afgeschrikt. Ook het tekort aan huurauto’s speelde een rol. Op toeristische trekpleisters kost de huur van zo’n wagen soms tot vier keer meer dan vorig jaar. Dan wordt het vaak interessanter om met je eigen wagen tot op je bestemming te rijden. Dat meer mensen in extremis toch voor de auto hebben gekozen, zien we terug in onze cijfers. Al zou het ergste nu achter de rug moeten zijn. Het laatste zwarte weekend hebben we gehad.”

Wat zijn de vaakst voorkomende problemen?

“De klassiekers: een haperende motor, platte autobatterijen en problemen met de banden. Zeker in die laatste categorie zijn dat meestal zaken die mits een goed nazicht voor vertrek te voorkomen zijn. Maar omdat mensen dit jaar vaak pas op het laatste moment hebben beslist om toch met de auto te vertrekken, was er voor zo’n nazicht geen tijd meer. Ook de extreme warmte van de voorbije weken heeft haar effect. Banden, zeker als ze al wat ouder zijn, worden door die hoge temperaturen een stuk fragieler. In vergelijking met 2021 zien we ook dat mensen zich deze zomer aan verdere reizen waagden. Waar ze vorig jaar hoogstens tot in Frankrijk reden, hebben we dit jaar interventies moeten doen tot diep in Italië, Spanje of Portugal. Hoe groter de afstand, hoe groter de kans op problemen.

“En niet alleen qua afstand zagen we deze zomer meer durf: eenmaal op hun bestemming waagden reizigers zich ook aan avontuurlijkere activiteiten. Vorig jaar leek niemand in de nasleep van de coronacrisis in een buitenlands ziekenhuis te willen belanden, maar die voorzichtigheid hebben we blijkbaar massaal laten varen. We hebben intussen meer dan tweeduizend medische dossiers geopend, dat zijn er 49 procent meer dan vorig jaar.”

Veroorzaakt het toenemende aantal elektrische wagens een nieuw soort interventie? Hoeveel bestuurders met een lege batterij hebben jullie van de pechstrook moeten plukken?

“Dat komt bijna niet voor. Het is trouwens nog te vroeg om te bepalen of en welke impact elektrische wagens op onze cijfers zullen hebben. Dit is pas de eerste zomer waarin een substantieel aantal eigenaars van elektrische wagens zich aan een lange autoreis waagt. Wanneer je dat voor het eerst doet, zul je meestal goed voorbereid zijn, wat automatisch tot minder problemen leidt. Bovendien zijn die elektrische auto’s allemaal behoorlijk nieuw. Daar kom je sowieso minder snel mee in de problemen.”