30-jarige Fransman overleden na steekpartij in Oostendse prostitutiebuurt

De steekpartij speelde zich rond 5.45 uur af in de Vooruitgangstraat, middenin de prostitutiebuurt in de wijk Hazegras. Volgens het Brugse parket waren bij het incident drie Fransen betrokken. Eén van hen, een 30-jarige man, werd neergestoken. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Een dik uur later overleed hij daar aan z’n verwondingen.

Het parket vorderde na de steekpartij een onderzoeksrechter voor moord. “De twee andere Fransen werden opgepakt”, klinkt het in een mededeling. “Het onderzoek naar de omstandigheden en naar hun mogelijke betrokkenheid bij de feiten loopt nog.”

Het is niet het eerste ernstige incident in de wijk Hazegras waarbij Fransen betrokken zijn. De steekpartij van zondagmorgen doet sterk denken aan een dodelijke schoppartij die zeven jaar geleden op quasi dezelfde plek plaatsvond.

Megabordeel

Afgelopen zomer nog gaf het Oostendse stadsbestuur groen licht voor de realisatie van een megabordeel in de haven. In Hangar 1 zouden naast een 30-tal prostitutieramen ook een bedrijvencentrum, een polyvalente hal, horeca, een microbrouwerij én een satellietkantoor voor de politie komen.

De ramen in de wijk Hazegras, waar de beruchte prostitutiebuurt in de badstad gelegen is, zouden na de realisatie van het megabordeel moeten verdwijnen. Ze namen de jongste jaren ook steeds meer af in aantal. Het stadsbestuur zou prostitutie in de toekomst enkel nog willen toelaten in Hangar 1. “Ik denk dat dit een goede oplossing is om ervoor te zorgen dat iedereen goed en veilig kan werken in betere omstandigheden”, vertelde schepen Kurt Claeys (Open Vld) eerder aan Het Laatste Nieuws. Met het project zou in totaal 11 miljoen euro gemoeid zijn.