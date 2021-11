30 jaar cel wegens corruptie voor Braziliaanse sportbobo die Spelen 2016 naar Rio haalde

Een rechter in Brazilië heeft Carlos Arthur Nuzman, voormalig voorzitter van het Braziliaanse olympisch comité en de grote baas van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016, veroordeeld tot ruim 30 jaar cel wegens corruptie, het deel uitmaken van een criminele organisatie, witwassen en deviezensmokkel. Dat melden Braziliaanse media.

De veroordeling van Nuzman tot 30 jaar en 11 maanden celstraf is het resultaat van de justitiële operatie Vuil Spel, een sinds 2017 lopend Braziliaans onderzoek naar mogelijke omkoping van leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) tijdens de toewijzingsprocedure in 2009 voor de gaststad van de Olympische Spelen van 2016. Rio de Janeiro won die uitverkiezing.

De nu 79-jarige Nuzman, die het binnenhalen van de Spelen voor Rio de Janeiro zag als zijn ‘levenswerk’, zou de spil zijn geweest in het omvangrijk corruptienetwerk, dat als doel had onder de leden van het IOC stemmen te kopen om de uitverkiezing van Rio als olympische stad voor 2016 veilig te stellen. Nuzman mag zijn hoger beroep in vrijheid afwachten, zo besloot rechter Marcelo Bretas donderdag na zijn uitspraak.

In hetzelfde proces werden ook de voormalige directeur van het organisatiecomité van Rio 2016, Leonardo Gryner, en de toenmalige gouverneur van de staat Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, veroordeeld wegens hun betrokkenheid bij de zaak. Gryner kreeg 13 jaar en 10 maanden cel, Cabral 10 jaar en 8 maanden. De oud-gouverneur zit al ruim vijf jaar vast wegens een lange lijst andere corruptiezaken. Hij is in totaal veroordeeld tot 393 jaar celstraf.

Cabral verklaarde tijdens een van de zittingen in het proces dat hij 2 miljoen dollar (zo’n 1,78 miljoen euro) heeft betaald om stemmen te kopen voor de Spelen van Rio. Volgens de oud-gouverneur zouden tussen de zes en negen leden van het IOC geld hebben gekregen om op Rio de Janeiro te stemmen. Cabral verklaarde dat onder hen ook de Oekraïense polsstoklegende Sergei Boebka en viervoudig olympisch zwemkampioen Alexander Popov uit Rusland waren.

Carlos Nuzman (links), toenmalig president van Brazilië Luiz Inacio Lula da Silva (midden) en toenmalig gouverneur van de deelstaat Rio de Janeiro Sérgio Cabral (rechts) tijdens de persconferentie na de bekendmaking van Rio de Janeiro als olympische gaststad op 2 oktober 2009 Beeld REUTERS

‘Braziliaanse sportpaus’

Carlos Nuzman stond in zijn vaderland bekend als de ‘Braziliaanse sportpaus’. Hij was meer dan vijftig jaar actief in de sportwereld van het grootste land van Zuid-Amerika en gold decennialang als een van de machtigste sportbestuurders van Brazilië. Als volleyballer kwam hij in 1964 uit op de Spelen van Tokio. Vanaf 1975 leidde hij zo’n twee decennia de nationale volleybalbond en in 1995 werd hij voorzitter van het Braziliaanse olympisch comité. In die hoedanigheid was hij van 2000 tot 2012 lid van het IOC, dat hem daarna benoemde tot erelid.

In oktober 2017, nadat hij in zijn huis in de chique wijk Leblon in Rio de Janeiro was gearresteerd in het onderzoek naar de omkooppraktijken rond Rio 2016, legde hij zijn functie als hoogste baas van het Braziliaanse olympisch comité neer. In het onderzoek naar Nuzman stuitte de Braziliaanse justitie onder meer op 16 goudstaven in een kluis in de Zwitserse stad Genève die aan hem zouden toebehoren. Het IOC schorste Nuzman als erelid in 2017 naar aanleiding van de verdenkingen tegen hem.

Justitie in Frankrijk zette de Braziliaanse autoriteiten op het spoor van de vermeende malversaties van Nuzman. Hij zou in 2009 op een geheime bespreking in Nigeria opdracht hebben gegeven voor de betaling van 2 miljoen dollar aan de Senegalees Papa Diack, voormalig marketing-adviseur van de atletiekfederatie IAAF en zoon van Lamine Diack. Die was destijds voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF en lid van het IOC-college dat Rio verkoos als olympisch gastheer. Beiden zijn inmiddels verbannen uit de sport vanwege corruptie en witwassen. Ook bestuurders uit andere Afrikaanse landen zouden flinke geldbedragen hebben ontvangen uit Brazilië. De IOC-leden gaven Rio de Janeiro bij de verkiezing in 2009 de voorkeur boven Madrid, Tokio en Chicago.