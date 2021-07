26-jarige man overleden na arrestatie in Schaarbeek, autopsie moet duidelijkheid brengen

In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de politie een oproep over een man die naakt zou rondlopen in de Brabantstraat. De politie kwam tussenbeide toen de man een voertuig aan het beschadigen was. De man zou volgens de politie onder invloed geweest zijn en niet volledig bij bewustzijn. Daarop werd er een ambulance bijgehaald

De 26-jarige man, Mounir, kreeg onderweg naar het ziekenhuis een hartstilstand in de ambulance, en werd gereanimeerd. In de late namiddag overleed de man dan toch aan zijn verwondingen.

De precieze omstandigheden waarin de man overleed, zijn nog niet duidelijk. De familie is ervan overtuigd dat de man het slachtoffer is van politiegeweld. Volgens de zus van de man zou hij meermaals zijn afgeranseld vooraleer hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

“Ik bezocht hem donderdag in het ziekenhuis. Hij had overal littekens, alsof hij klappen had gekregen”, vertelt de zus aan RTL. “De dokter gaf mij ook een CT-scan waarin bleek dat Mounir een hematoom (bloeduitstorting, red.) had in zijn hersenen”, klinkt het.

Het Brussels parket kan de verklaring van de zus niet bevestigen. “Wij bevestigen inderdaad het overlijden van de jongeman. Verder kunnen we alleen maar bevestigen dat er een wetsdokter is aangesteld en er morgen een autopsie plaatsvindt”, zegt Magali Jeumont van het parket aan Bruzz. “Het onderzoek van het overlijden is dus volop aan de gang, meer informatie volgt nadien.”