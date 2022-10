25 jaar geleden werd Andras Pandy gearresteerd: ‘Je moet het maar doen, je familie in stukken snijden en dan oplossen in zuur’

We noteren 1992. Agnes Pandy uit Sint-Jans-Molenbeek stapt naar de Brusselse politie om klacht in te dienen voor de verdwijning van haar familieleden en verkrachting door haar vader en Hongaarse dominee Andras Pandy. Hoewel Pandy ondervraagd werd, wordt de klacht zonder gevolgen geklasseerd. Pas jaren later, in 1997, begon de zaak te bewegen. Agnes Pandy werd uitgenodigd door de politie in het kader van de zaak-Dutroux, omdat toen alle dossiers van vermiste personen opnieuw werden opgescharreld. “Mijn vader heeft tien jaar geleden mijn hele familie omgebracht”, vertelde Agnes de verbijsterde speurders. “Na hun dood sneed hij hun lichamen in stukken en loste ze op met een ontstoppingsmiddel.”

Ontstoppingsmiddel

Wat boven water kwam, schokte heel het land. Pandy vergreep zich aan dochter Agnes, maar ook aan zijn stiefdochter Timea, de dochter van Edit Fintor, Andras’ tweede vrouw. Timea werd zwanger van Andras, waarna Agnes uit jaloersheid Timea probeerde te vermoorden, maar dat plan mislukte. Op 31 juli 1986 sloeg Andras echter de schedels in van Edit Fintor en haar dochter Andrea (14) omdat ze wegvluchtten na ruzie om de ziekelijke familiale situatie.

Toch was dit nog maar het begin van de horror. Agnes verklaarde aan de speurders dat ze samen met haar vader tussen 1986 en 1989 niet twee, maar liefst zes gezinsleden had vermoord. Volgens Agnes werden de lichamen allemaal in stukken gezaagd en opgelost in het ontstoppingsmiddel Cleanest. Vervolgens werden de resten gedumpt. Agnes vertelde bijvoorbeeld aan de speurders dat ze twee jaar na de moorden op Edit en Andrea, haar eigen zwakbegaafde broer Daniël (27) doodde met geweerschoten. De moeder van Daniël en de eerste vrouw van Pandy, Illona Sores , werd die dag naar het huis gelokt, door de vrouw wijs te maken dat Daniël ‘onwel’ was geworden.

Sporen

Maar ook Illona moest eraan geloven. Later werd ook Zoltan, de broer van Agnes en Daniël gedood, omdat hij achterdochtig werd over zijn verdwenen familieleden en sporen vond van de misdaden. Tot slot moest ook Tünde, Edit Fintors dochter uit een eerder huwelijk, ‘verdwijnen’. Om de argwaan over de verdwenen familieleden te drukken toonde Pandy kaartjes en telegrammen om een verblijf in het buitenland te simuleren.

De Hongaarse dominee Andras Pandy vermoordde zes leden van zijn familie. Beeld EPA

Een expert die destijds betrokken was bij het onderzoek, zegt dat de zaak “een blijvende indruk nalaat”. “Omdat de modus operandi van de man zeer speciaal was. Je moet het maar doen, je familie in stukken snijden en oplossen in zuur. Ik herinner me dat er later een wetenschappelijke proef gedaan werd, om te testen of men überhaupt wel lichamen kon oplossen in zuur.”

Op 6 maart 2002 werd Andras Pandy veroordeeld tot levenslang voor zes moorden, een moordpoging en de verkrachting van zijn dochters. Ook Agnes kreeg 21 jaar celstraf voor medeplichtigheid. De seriemoordenaar stierf in 2013 in de gevangenis na een lange ziekte.