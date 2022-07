230 scouts uit Wilrijk moeten kampterrein in Ardennen binnen 24 uur verlaten na klachten van boze buren

De Antwerpse scouts keken vreemd op toen gisteren om 16 uur plots twee politiecombi’s hun kampterrein in de Ardennen kwamen opgereden. “De agenten lieten ons een bevel zien van de burgemeester dat we ons terrein binnen de 24 uur moeten verlaten na klachten van buurtbewoners”, vertelt de leiding aan HLN. “We vielen compleet uit de lucht, want we hadden geen enkele waarschuwing gekregen dat we iets fout deden.”

Buren bleken geklaagd te hebben over het feit dat de jongeren citronella-kaarsen hadden laten branden, als alternatief voor het feit dat ze geen kampvuur mochten aansteken. “Een kleine barbecue mocht wel, dus we dachten dat kaarsen dan ook wel geen probleem zouden zijn”, klinkt het.

Afval

Er was ook een klacht over afval. “De boer van wie het veld is, was al komen zeggen dat er te veel vuilnis was en dat hadden we dan ook meteen opgeruimd”, gaat de leiding verder.

Na het bezoek van de politie trokken de jongeren naar de burgemeester voor een gesprek. “Hij zei eerst dat hij ons begreep, maar veranderde later zijn toon en beweerde dat de buurt ons ook beu was omdat we veel te veel lawaai maakten. En hij bleef erbij dat we op woensdag om 16 uur allemaal weg moesten zijn. Met uitzondering van een twintigtal mensen die alles verder mocht opbreken.”

Te veel

Ondanks het feit dat de scouts naar eigen zeggen de toestemming hadden om op het terrein te staan, zei de burgemeester dat ze met te veel waren en dat ze ook daarom weg moesten. “Samrée telt maar een 400-tal inwoners. Wij zijn met zo'n 230: een 180-tal kinderen tussen 6 en 18 jaar plus leiding en een kookploeg. De burgemeester zei dat het dorp zo een grote groep niet aankon. Hij was vooraf nochtans volledig op de hoogte, ook van ons aantal. Mogelijk is nu pas het besef gekomen dat we met te veel zijn.”

Als de scouts het bevel om te vertrekken naast zich neerleggen, zal de politie het terrein ontruimen. “Het kamp zou eindigen op 30 juli, dat is helemaal niet zo lang meer. We zijn nog altijd in gesprek met de burgemeester om toch nog tot dan te mogen blijven. We willen vermijden dat we vroeger moeten terugkeren, maar houden wel alle opties open. Het is afwachten wat de burgemeester in de loop van de dag nog zegt. We bekijken momenteel ook met enkele advocaten wat juridisch de mogelijkheden zijn. Er wordt ons echt onrecht aangedaan. We zijn er het hart van in. We willen hier helemaal niet weg.”

Kinderen

Hoe dan ook worden de kinderen vandaag op de hoogte gebracht van de situatie. “Ze weten wel dat er iets aan de hand is en dat er klachten zijn geweest, maar een kind van 6 jaar snapt een beslissing als deze niet. We zullen het vandaag toch op een of andere manier duidelijk moeten maken. De ouders kregen gisteravond laat nog een mail en worden vandaag nog persoonlijk gecontacteerd.”