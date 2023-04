22 maart 2016 door de ogen van Mohamed Abrini: ‘Ik draaide me om en zei: ‘Ik doe dit niet’’

‘Hoe wilt u dat ik hen dit nog uit het hoofd kon praten? Dit waren represailles tegen landen die Syrië hadden gebombardeerd.’ Op het terreurproces herbeleefde Mohamed Abrini 22 maart 2016, de dag waarop hij de geschiedenis inging als de man met het hoedje.

De dag waarop hij was verondersteld zich op te blazen oversliep hij zich. De vorige avond had hij slaappillen geslikt en was hij als eerste van de drie residenten van het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek neergeploft op zijn matras.

“Ik heb maar enkele uren geslapen”, zo beschreef Mohamed Abrini (38) donderdag in de rechtszaal zijn beleving van die dag. “De anderen waren al op, ik had het ochtendgebed gemist. En de boeken waren weg. Daarvoor lagen er allemaal korans in dat salon. De grote tassen stonden klaar van de vorige avond. En ook de rugzak met de extra vijftien of twintig kilo explosieven die Ibrahim op zijn rug zou dragen, al viel me die pas op toen we langs de trap naar beneden gingen.”

Angst voor putjes

Het was rond zevenen, dinsdag 22 maart 2016, toen de tassen werden ingeladen in de taxi. “Kwam het niet in u op om uit de taxi te stappen en uzelf aan te geven voor uw aandeel in de aanslagen in Parijs?”, vroeg rechter Laurence Massart. Het was een unieke gelegenheid, die ochtend, om zich los te maken van Ibrahim El Bakraoui en Najim Laachraoui.

Abrini: “Nee, ik was bij hen en ging mee. Ik zat achteraan in de taxi. Najim Laachraoui kwam rechts van mij zitten. Normaal praat hij erg makkelijk met mensen, nu was hij stil. Zelf zat ik vooral te piekeren over hoe ik het hun zou zeggen. Dat ik niet zou meedoen.”

En er was angst, dat de taxichauffeur in een putje zou rijden, of eens aangekomen in Zaventem erop zou staan (zoals taxichauffeurs weleens doen) om de tassen zelf uit te laden. De minste schok kon volstaan om alles voortijdig de lucht te doen ingaan.

Abrini: “Ik ben op geen enkel moment van plan geweest om mij op te blazen. Eens aan de Délifrance in de vertrekhal zeiden ze dat ik als eerste moest. Ik denk dat het uiteindelijk Najim was die als eerste ging. Ik hield drie meter afstand. U ziet het op de camerabeelden.”

"Waarom desactiveerde u uw bom niet?”, vroeg rechter Laurence Massart. Beeld AP

Op een na zijn dood op een laptop teruggevonden audiofragment heeft Laachraoui het op 21 maart in een gesprek met de IS-leiding in Raqqa over “un frère” die op de luchthaven werkte en had gezegd dat de vluchten naar Moskou, New York en Tel-Aviv ’s morgens vertrekken. Aangezien hij op de luchthaven werkte en bevriend was met de broers El Bakraoui veronderstelden de speurders dat dit Ali El Haddad Asufi moest zijn, verdachte nummer zes op het proces.

El Haddad Asufi: “Niet waar. Daar is ook niks geheims aan, hoe laat een vliegtuig vertrekt. Dat staat gewoon op internet.”

Bril en hoedje

In de Délifrance bestelden de terroristen een koffie en twee watertjes. Laachraoui, de techneut, stopte de batterijen in de detonatoren. “Er is toen niet veel gezegd”, aldus Abrini. “Er was ook veel politie.”

Massart: “En daar is dan besloten wie de rij naar New York nam?”

Abrini: “Ik draaide me om en zag vrouwen, kinderen, oudere mensen. Ik zei: ‘Ik doe dit niet.’ Er zijn dingen die je doet in oorlogsgebied. Daar zou ik zoiets hebben gedaan.”

“Waren de anderen boos?”

“Ze zeiden dingen als: ‘Je móét het doen.’ Of: ‘Het zou beter zijn voor je als je het deed.’ Het duurde maar kort. Het was lang voor 22 maart al mijn bedoeling om naar Syrië terug te keren. Na Parijs al, want ik was ook daar voorbestemd. Wat er gebeurd is in Syrië maakte de strijd legitiem. Ik ben trots op mijn broer (een vroege Syriëstrijder, DDC). Hij heeft gedood en werd gedood. Er was een mondiale beweging van jongeren. Er moest een kalifaat komen, met regels. Het was een strijd onder mannen. Toen ik in Raqqa was, zag ik hospitalen en winkels. Het functioneerde. En toen waren er die beslisten om aanslagen daarbuiten te organiseren… Ik was daar niet mee akkoord. En op het moment zelf was er ook stress, schrik.”

“Dus u rende weg. Waarom desactiveerde u uw bom niet?”

“Dat zou erg gevaarlijk zijn geweest. Zoals Najim erover had verteld, kon de bom zo ontploffen.”

“Waarvoor was u bang? Van de explosie of om te worden gevat door de politie?”

“Een beetje van alles eigenlijk.”

“Waarom bleef u naar hen toe doen alsof? Kon u dan niet in discussie gaan met hen?”

“Hoe wilt u dat ik hen dit nog uit het hoofd kon praten? Dit lag in de logica van Najim. Dit waren represailles tegen landen die Syrië hadden gebombardeerd. De bommen ginder maakten ook geen onderscheid voor vrouwen en kinderen. Vergeleken met de hunne was mijn kennis van de religie ongeveer zero. Dan is het lastig om argumenten te ontwikkelen.”

“Was er een plan B voor als het zou mislukken? Zo van: in dat geval treffen we elkaar daar?”

“Nee, er zou niemand overblijven. Ik dacht in eerste instantie om terug naar Brussel te lopen. Ik volgde die grote weg van de luchthaven naar het centrum. En in de dagen daarna leefde ik op straat.”

“Iedereen zou sterven, daar bestond geen twijfel over?”

“Ik leefde zoals iemand die uit de gevangenis was ontsnapt. Er was vooraf niet over nagedacht.”

“Wanneer besloot u om een hoed en een bril op te zetten?”

“Dat weet ik niet meer. Ik probeerde mijn gelaat te verbergen.”

Het proces wordt maandag voortgezet met verdere kruisverhoren van de acht in de rechtszaal aanwezige verdachten.