21 procent minder jonge werklozen: werkzoekenden willen liefst job in verkoop, maar vooral vacatures voor schoonmakers en leerkrachten

Eind januari waren er 280.364 burgers ingeschreven bij de VDAB. Twee op de drie zijn werkloze werkzoekenden, 28 procent heeft werk en 6 procent is student of heeft een ander statuut. De werkzoekendengraad kwam uit op 5,8 procent , tegenover 6,9 procent in januari 2021. Het getal geeft de verhouding weer van het aantal werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking.

26.137 werkzoekenden zonder werk zijn jonger dan 25 jaar, een daling met liefst 21,4 procent. “De daling van de jongerenwerkloosheid is te verklaren door de duidelijke aantrekking van de economie en de arbeidsmarkt”, zegt Joke Van Bommel van VDAB. “Werkgevers pikken jongeren heel snel op om ze dan zelf te kneden en de kans te geven te groeien naar het profiel dat past in het bedrijf.”

Er is slechts een lichte daling (-2,4 procent) bij de grote groep van 70.308 personen die al langer dan twee jaar werk zoeken. “Hoe langer iemand werkzoekend is, hoe moeilijker het wordt”, zegt Van Bommel. “Een deel van die werkzoekenden zit ook in een opleiding – soms zijn er langdurige opleidingen in het onderwijs of in de zorg. “Wat er ook meespeelt, is dat werkgevers minder geneigd zijn iemand aan te nemen die al lang werk zoekt. Daar worden vaak veel vragen bij het gesteld: wat is de verklaring voor dat gat op het cv, bijvoorbeeld? Wanneer er dan een mogelijkheid is iemand aan te werven die minder lang werkzoekend is, dan krijgt deze persoon vaak de voorkeur.”

Ten slotte is er sprake van een discrepantie tussen de job die werkzoekenden graag zouden doen en de reële vacatures. De meeste werkzoekenden (28.595) hebben interesse in een job als verkoper en bijna evenveel (28.503) wil aan de slag als productiemedewerker. Bijna 20.000 werkzoekenden hebben interesse in een job in de schoonmaak- of onderhoudssector. Daar tegenover staat dat er in december ruim 27.000 vacatures waren als schoonmaker bij particulieren thuis (met grote voorsprong op één), terwijl er ook veel vraag is naar schoonmakers van ruimten en lokalen. Er waren in december bijna 15.000 vacatures voor leerkracht secundair onderwijs en 6.800 voor leerkracht kleuter- en lager onderwijs, maar die twee jobs staan niet eens in de top 10 van interesses. Vandaar het prangende lerarentekort.