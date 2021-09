20 verdachten, 300 advocaten, 1.800 burgerlijke partijen: proces aanslagen Parijs gaat vandaag van start

Het assisenproces over de terreuraanslagen van Parijs dat woensdag start, zal zo’n negen maanden duren. Er zijn 20 verdachten, zo’n 1.800 slachtoffers en 300 advocaten.

Bij de start geeft de voorzitter een overzicht van het strafonderzoek. Dat alleen duurt al twee dagen. Er zijn meer dan honderd getuigen uitgenodigd, onder wie Belgische speurders en de Franse oud-president François Hollande.

1. Wie staat terecht?

Er zijn 20 verdachten, van wie er 14 als fysiek aanwezig worden verwacht. Zo goed als alle verdachten staan terecht voor criminele bendevorming in terroristische context en medeplichtigheid of mededaderschap bij de aanslagen in Parijs. De negen daders die omkwamen bij of kort na de aanslagen staan niet terecht.

Salah Abdeslam. Beeld AP

Salah Abdeslam

Voornaamste logistieke organisator. Werkte amper mee aan het onderzoek. Op een vorig terreurproces in Brussel, waar hij werd veroordeeld tot 20 jaar cel, beantwoordde Salah geen enkele vraag. Volgens Franse media wijst zijn keuze voor advocate Olivia Ronen op een constructievere houding. Abdeslam riskeert levenslang.

Mohamed Abrini. Beeld rv

Mohamed Abrini

Alias ‘de man met het hoedje’, een bijnaam die hij dankt aan opsporingsbeelden na de aanslag in Zaventem in 2016. Ging in de zomer van 2015 in Groot-Brittannië geld inzamelen waarmee de aanslagen van Parijs zouden worden gefinancierd. Hij werkte mee aan het onderzoek. Hij hoopt het hof ervan te kunnen overtuigen dat IS een soort sekte was waaruit niet weg te komen viel. Abrini riskeert 20 jaar cel.

Sofien Ayari. Beeld Palix

Sofien Ayari

Tunesische IS-strijder. Hij mengde zich in de zomer van 2015 met Osama Krayem in de Syrische vluchtelingenstroom richting Griekenland. Samen reisden ze op 13 november 2015 naar de luchthaven van Schiphol, vermoedelijk om zich op te blazen – wat de twee niet deden. Ayari werd op 18 maart 2016 met Abdeslam opgepakt in Molenbeek en later net als hij veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij riskeert nu hetzelfde.

Osama Krayem. Beeld RV

Osama Krayem

Zweeds-Syrische IS-strijder die betrokken was bij het in brand steken van een Jordaanse piloot in het kalifaat. Hij ‘deserteerde’ niet enkel op Schiphol, maar deed dat ook op 22 maart 2016 in Brussel. Hij studeerde in de gevangenis met het oog op het proces hard op zijn Frans en stelde zich tijdens het vooronderzoek coöperatiever op tegenover zijn ondervragers. Hij riskeert 20 jaar cel.

Omar Darif

Explosievenexpert van IS. Vergezelde Krayem en Ayari tijdens hun vlucht en superviseerde de productie van springstoffen. Hij keerde daags voor de aanslagen naar Syrië terug en sneuvelde daar allicht in 2017.

Ahmed Dahmani. Beeld kos

Ahmed Dahmani

Molenbeekse Syrië-ganger. Logistieke hulp. Probeerde na de aanslagen te ontkomen via Turkije, maar werd daar in 2016 veroordeeld tot 8 jaar cel voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Turkije weigert zijn uitlevering.

Obeida Dibo

Syrische IS-strijder die daar in 2016 zou zijn omgekomen. Hij trainde de kamikazes.

Mohamed Bakkali. Beeld RV

Mohamed Bakkali

Logistieke hulp uit Verviers. Huurde onder een valse naam safehouses.

Adel Haddadi. Beeld cnn

Adel Haddadi

Algerijnse IS-strijder die kwam vast te zitten in Oostenrijk. Wellicht was het de bedoeling dat hij een aanslag zou plegen op een metrostation.

Muhammad Usman

Pakistaanse IS-strijder. Legde hetzelfde traject af als Haddadi.

Oussama Atar. Beeld RV

Oussama Atar

Volgens het Parijse parket is deze Brusselaar het brein achter de aanslagen. Sommige waarnemers betwijfelen of Atar die rol vervulde. Hij behoorde van 2004 tot 2012 tot de door VS-troepen opgepakte mannen in de kampen van Abu Ghraib, Cropper en Bucca. Atar overleed allicht jaren geleden in Syrië.

Yassine Atar. Beeld Screenshot YouTube

Yassine Atar

Jongere broer van Oussama. Hij had veel telefonische contacten met de broers El Bakraoui, de latere kamikazes van Brussel. Atar ontkent elke betrokkenheid bij de aanslagen.

Ali el Haddad Asufi

Logistiek hulpje uit Schaarbeek.

Mohamed Amri. Beeld Rv

Mohamed Amri

Molenbeekse vriend van Salah Abdeslam. Haalde hem in de nacht van de aanslagen op in Parijs.

Hamza Attou. Beeld rv

Hamza Attou

Vergezelde Amri.

Ali Oulkadi

Bezorgde Salah zaterdag 14 november 2015 een lift van Laken naar een safehouse in Schaarbeek.

Farid Kharkhach

Marokkaan uit Laken. Was go-between tussen de terroristen en de uitbater van een drukkerij van valse identiteitskaarten.

Abdellah Chouaa

Goede vriend van Abrini. Leverde logistieke hulp.

Fabien Clain. Beeld AFP

Fabien Clain

Franse IS-strijder en ex-rapper. Leende zijn stem aan de opeising van de aanslagen vanuit Raqqa. Kwam allicht in 2019 om tijdens een luchtaanval.

Jean-Michel Clain. Beeld Lynn Laureys

Jean-Michel Clain

Broer van. Nam de gezangen voor zijn rekening in opeisingsboodschappen van IS. Eveneens allicht overleden.

2. Hoe gaat het proces verlopen?

De verwachting is dat het tot eind mei 2022 duurt. Het is een Frans terreurproces voor het assisenhof, zonder volksjury. Er zijn tot nu toe 1.800 burgerlijke partijen en 300 advocaten. Verwacht wordt dat er zich vanaf woensdag nog zo’n 800 burgerlijke partijen melden. Vanaf eind september komen de slachtoffers vijf weken lang aan het woord. De beschuldigden worden later ondervraagd.

De rechtszaal is ontzettend goed beveiligd. Beeld AP

3. Waar vindt het plaats?

In een voor de gelegenheid omgebouwde en hyperbeveiligde zaal in het justitiepaleis van Parijs, met 550 zitplaatsen. In een bijzaaltje wordt het verloop van het proces geprojecteerd zodat – in theorie – elke burger het kan volgen. Acht camera’s leggen het hele proces vast.

4. Wie zit het proces voor?

Jean Louis Périès (65) zet met het langst durende proces uit de Franse geschiedenis een punt achter een 40 jaar durende loopbaan als magistraat. Hij begon ooit als onderzoeksrechter in Marseille, waar hij vandaan komt. Hij is gespecialiseerd in zaken rond drugs en georganiseerde misdaad.