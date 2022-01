‘20 procent van ons geld op de bank is de voorbije tien jaar in rook opgegaan door inflatie’

Is dit record enkel te wijten aan de hoge energieprijzen?

“De inflatie is toch in de eerste plaats daaraan gelinkt. Uit de cijfers blijkt dat de prijs voor aardgas vergeleken met januari vorig jaar met 154 procent is gestegen, die van elektriciteit met 70 procent, voor huisbrandolie met bijna 50 procent. Energie alleen is verantwoordelijk voor een stijging van de inflatie van 4,97 procent. Daarnaast hebben die hoge energieprijzen ook een onrechtstreeks effect. Ze doen de productiekosten stijgen, waardoor ook heel wat andere goederen duurder worden. Een deel van de supermarkten heeft afgelopen maand zijn prijzen opgetrokken.”

Door de inflatie overschrijden we straks voor de derde keer in een half jaar tijd de spilindex. De lonen stijgen weer. Goed nieuws, toch?

“Voor de bedrijven niet, want zij zien hun de loonkost weer stijgen. Dat is niet goed voor de concurrentiepositie tegenover de buurlanden, waar de lonen niet automatisch stijgen. Volgens prognoses van de Nationale Bank zullen tegen eind dit jaar de lonen met 4,5 procent gestegen zijn. Bovendien gaan ze allicht die extra kosten ook doorrekenen aan hun klanten, waardoor de inflatie nog extra duwtje krijgt. Daardoor zijn onze supermarkten duurder dan die in het buitenland.”

"De automatische indexering van de inkomens dekt deels de extra kosten voor de burger, al hangt dat af van situatie tot situatie. Een oudere geeft door de band genomen meer uit aan energie, omdat die meer thuis is dan iemand die uit werken gaat. Voor hem zal de indexering niet volstaan.”

Wat betekent dit voor ons spaargeld?

“De voorbije tien jaar is 20 procent van de waarde van ons geld op de bank in rook opgegaan door inflatie. Dat wil zeggen: van de 100 euro op je spaarboekje destijds hou je nu nog 80 euro aan koopkracht over. Wat ik aanraad? Hou altijd een buffer apart van 3 à 6 maanden, zodat je onverwachte kosten kan dekken. Kijk welke grote uitgaven je doet op relatief korte termijn, zoals een verbouwing of een nieuw badkamer. Het geld dat dan overblijft, beleg je beter. Dat levert op lange termijn altijd op. Let wel, je moet geduld hebben, durven wachten en niet in paniek schieten als er zich af en toe schokken voordoen.”

Wanneer zijn we verlost van die torenhoge inflatie?

“Een beetje inflatie is niet slecht, het is de olie die het economisch raderwerk in beweging houdt. De Europese Centrale Bank gaat uit van een inflatie van om en bij de 2 procent, daar zitten we nu ver over. De koopkracht van de bevolking wordt in sneltempo uitgehold. Allicht zal de inflatie pas tegen de zomer weer wat afnemen. Enerzijds omdat tegen dan de leveringsproblemen en grondstoftekorten tegen dan definitief opgelost moeten zijn - een andere factor die de prijzen deed stijgen. Anderzijds zullen de energieprijzen tegen dan ook weer aan het dalen zijn. De prognoses daarvoor zijn wel de voorbije weken bijgesteld, door de spanningen tussen de VS en Rusland over Oekraïne. Er heerst nog grote ongerustheid over de gastoevoer. Veel hangt af hoe dat conflict evolueert. Laat ons hopen dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt.”