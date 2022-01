20 procent meer covidpatiënten in het ziekenhuis dan week geleden, maar minder op intensieve: dit zijn de coronacijfers

Het gemiddeld aantal besmettingen per dag steeg tussen 8 en 14 januari (de recentste periode waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn) tot 26.908. Dat is een derde meer dan een week eerder.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen week elke dag hoger was dan de week ervoor. Op vrijdag 14 januari werden 31.432 besmettingen in ons land geregistreerd.

Testen

Tussen 8 en 14 januari werden in totaal 608.429 tests uitgevoerd. Gemiddeld werden er in die periode 87.026 tests uitgevoerd. Dat zijn er 10 procent meer dan tijdens de voorgaande zevendaagse periode.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio tussen 8 en 14 januari bedroeg 33,02 procent. Dat is een stijging van 6,8 procent ten opzichte van de week ervoor.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames is maandag gestegen tegenover een dag eerder. Tussen 11 en 17 januari werden elke dag gemiddeld 205 mensen opgenomen. Dat betekent een stijging met 13 procent. Op maandag waren er 176 nieuwe opnames.

Er liggen momenteel 2.323 Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen, tegenover 2.178 een dag eerder. Het aantal patiënten op intensieve zorg bleef nagenoeg stabiel, op 396.

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 8 tot 14 januari met 14 procent gestegen, tot gemiddeld 21 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 28.661 coronadoden te betreuren.

Vaccinaties

8.950.198 Belgen hebben intussen, volgens de laatste bevestigde cijfers, al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. 8.834.701 mensen kregen al de volledige basisvaccinatie. Dat is 77 procent van de volledige bevolking. 5.870.764 mensen kregen al een derde prik. Dat is ongeveer 51 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.436.245 inwoners minstens één keer gevaccineerd, dat is 81,7 procent van de volledige bevolking. 5.409.084 onder hen kregen al twee prikken, of 81,3 procent van de volledige bevolking. 3.870.154 Vlamingen (58 procent) kregen al een boosterprik.