2 tot 4 procent minder fossiele brandstoffen verbruiken per jaar: Groen legt plan op regeringstafel, maar volstaat dat voor achterban?

De federale regering kwam maandagnacht tot een akkoord om de torenhoge energieprijzen te milderen. Accijnzen aan de benzinepomp worden verlaagd, de btw op elektriciteit en gas gaat tot eind september naar 6 procent en wie op stookolie verwarmt krijgt een cheque van 200 euro.

Alleen, dat lost het fundamentele probleem niet op. Ook met de facturen min of meer onder controle zijn we nog altijd sterk afhankelijk van fossiele energie, zo heeft de oorlog in Oekraïne aangetoond. Dat beseft ook de federale regering. Daarom roept premier Alexander De Croo (Open Vld) vrijdag zijn topministers opnieuw samen, voor een tweede luik van de energiedeal. Binnen de regering groeit beetje bij beetje de consensus om twee van de zeven kerncentrales open te houden na 2025. Ook de groenen hebben de deur op een kier gezet.

Maar minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil het daar niet bij laten. Ze legt vrijdag een afbouwplan voor fossiele brandstof op tafel. Jaarlijks moet het totale verbruik van petroleum en gas met 2 tot 4 procent naar beneden.

Het zou de eerste keer zijn dat ons land daarover een concrete doelstelling formuleert. “Klimaatdoelstellingen zijn wel in cijfers gegoten”, zegt Van der Straeten. “Maar over energieverbruik bestaan er geen afspraken.” Het gaat daarbij niet enkel om de elektriciteitsproductie, maar het energieverbruik over alle sectoren, zoals de industrie, de verwarming van gebouwen en transport. Momenteel komt meer dan 70 procent uit fossiele bronnen.

De minister heeft een breed plan uitgewerkt. Bij heel wat woningen en kantoorgebouwen is nog grote vooruitgang te boeken. De verwarming gebeurt veelal met gas of stookolie. Investeren in isolatie van openbare gebouwen kan het verbruik al drukken. Tegelijk kan de btw op zonnepanelen en warmtepompen omlaag van 21 naar 6 procent om mensen aan te moedigen te investeren in groene energie. Wat betreft vervoer moeten onder meer het spoor én de fiets (ook al via lagere btw) een duw in de rug krijgen.

Geloofwaardigheid voor achterban

Daarnaast wil de minister versneld investeren in waterstof en hernieuwbare energie. Vergunningen moeten ook sneller worden toegekend. Soms duurt het tot zeven jaar vooraleer een windmolen gebouwd kan worden. Die bevoegdheid zit regionaal, maar het protest bij de Raad van State is dan weer federaal waar de procedures vlotter kunnen.

Groen heeft dit afbouwplan nodig om geloofwaardig te blijven voor de eigen achterban. Met de ingrepen in de energieprijzen subsidieert de regering fossiele brandstoffen met meer dan een miljard euro. Als daar geen structurele maatregelen tegenover staan, wordt het lastig om uit te leggen. Mochten twee kerncentrales effectief openblijven, dan wordt het extra pijnlijk. Door de oorlog in Oekraïne is de politieke context dan wel veranderd, de belangrijkste groene trofee gaat weer de kast in.

Dat de centrales straks openblijven is overigens nog geen zekerheid. De Croo pleegde al discreet overleg met uitbater Engie Electrabel, die eerder aangaf dat het eigenlijk te laat is om de reactoren na 2025 draaiende te houden. Vrijdag wordt sowieso een lastige vergadering. De groene eisen over hernieuwbare energie liggen best moeilijk binnen de regering. Zeker bij de liberalen groeit de wrevel over het erg uitgebreide eisenpakket.