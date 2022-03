Podcast Duidelijk (26 min)

▶ ‘2 miljoen Belgische gezinnen lopen risico op energiearmoede’: wat betekent oorlog in Europa voor onze energiefactuur?

We zaten al in een energiecrisis, en toen moest de Russische invasie in Oekraïne nog komen. Zal die oorlog ervoor zorgen dat energie straks nog veel duurder wordt in ons land en kunnen gezinnen dat nog wel blijven betalen? En wat doet de regering? Kunnen we onze afhankelijkheid van Russisch gas echt vaarwel zeggen door de kernuitstap uit te stellen?