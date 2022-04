2 doden en 10 zwaargewonden bij busongeval op E19 in Brecht: bestuurder onder invloed van drugs

Het ongeval gebeurde omstreeks 11.45 uur. Een bus van BlaBlaCar zou zijn ingereden op een betonnen vangrail. Nadien kantelde het voertuig. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen, meldt de politie. Er is ook sprake van tien zwaargewonden. Er waren vooral Franse passagiers aan boord, en een minderheid Spaanse.

“De 35-jarige Franse chauffeur was onder invloed van drugs. Dat werd bevestigd door een positieve speekseltest”, zegt Lieselotte Claessens van het parket.

Na het ongeluk werd de rijbaan volledig afgesloten. Het verkeer moest in de richting van Breda de snelweg verlaten via uitrit 5 Kleine Bareel. Het verkeer op lange afstand richting Breda of Rotterdam moet omrijden via de A12. Momenteel is de E19 nog reeds afgesloten ter hoogte van knooppunt Antwerpen-Noord. Het zal nog meer dan twee uur duren voor de weg terug vrij is.

Over de omstandigheden van het ongeval of over andere betrokken voertuigen is voorlopig niets bekend.

Het betreft een ernstig ongeval op de #E19 in St-Job-in-‘t-Goor. De snelweg blijft daar ongetwijfeld voor lange duur DICHT richting #Nederland. Al het verkeer moet de snelweg verlaten via afrit Kleine Bareel en in de buurt omrijden naar oprit St-Job. Vermijd de omgeving! pic.twitter.com/4FHDR4gHsI — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 10 april 2022

Ongeval E19. Beeld Vlaams Verkeerscentrum

