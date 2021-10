19-jarige student overleden na studentendoop in Waalse Gedinne, doodsoorzaak nog niet duidelijk

De 19-jarige jongen was een student aan de IESN-hogeschool in Namen. Hij nam dit weekend deel aan een grote studentendoop in de Waalse gemeente Gedinne. Die werd georganiseerd door verschillende studentenclubs verbonden aan de zes hogescholen in de provincie Namen. Ongeveer driehonderd jongeren kwamen samen in Sart-Custinne, een deelgemeente van Gedinne. Zij werden opgevangen in een zaal.

De studentendoop bestond uit een parcours van vijf à zes activiteiten. “De jongeman nam hieraan deel”, aldus het parket. Tijdens de studentendoop zelf dronken de studenten geen alcohol. Daarna vloeide de alcohol wel rijkelijk. De jongeman zou toen gedronken hebben volgens getuigen. “Daarna ging hij slapen en werd niet meer wakker. Zijn vrienden hebben dit de ochtend na de doop ontdekt”, vertelt de procureur des Konings Vincent Macq tijdens een persmededeling.

“Er waren studenten geneeskunde die hem hebben proberen reanimeren. De hulpdiensten werden verwittigd, maar alle hulp kwam helaas te laat. De jongeren zijn ontzettend geraakt door het overlijden. Het is een drama die de studentengemeenschap raakt. Er zijn nog veel vragen. Het lichaam vertoont geen uiterlijke tekenen van geweld.”

Het labo en de wetsdokter zijn ter plaatse geweest. De precieze doodsoorzaak is op dit moment nog niet bekend. Dinsdag wordt een autopsie uitgevoerd.