18-jarige arrestant overleden in cellen Brusselse lokale politie

De jongeman, geboren in 2003, was zondag opgepakt op verdenking van diefstal en opgesloten in het cellencomplex van de politie, in de Koningsstraat.

“Maandag omstreeks 14.00 uur maakten de politiediensten die instaan voor de cellen, zich zorgen over de toestand van een persoon die de dag voordien werd aangehouden”, zegt parketwoordvoerder Martin François. “Ze hebben meteen een ambulance gebeld. Bij hun aankomst zijn de ambulanciers gestart met hartmassage en hebben ze een beroep gedaan op de MUG, die helaas omstreeks 15.00 uur het overlijden heeft vastgesteld.”

“Na controle is gebleken dat het slachtoffer door een arts werd onderzocht voor hij werd opgesloten”, gaat de parketwoordvoerder verder. “Die arts had verklaard dat de persoon geen verdere medische zorgen nodig had en in de cel mocht worden geplaatst.”

Bewakingscamera’s

Het parket heeft beslag laten leggen op de beelden van de bewakingscamera’s, heeft het labo van de politie ter plaatse gestuurd en een wetarts gevorderd. Morgen zal autopsie uitgevoerd worden op het lichaam van het slachtoffer, om met name toxicologische analyses uit te voeren, aldus nog het parket

“Het onderzoek loopt nog en in het belang daarvan zullen geen verdere mededelingen gebeuren”, klinkt het nog.