18-jarig meisje zou verkracht zijn in toiletten van café in Gent, politie start onderzoek

Deze ochtend om 6u werd een 18-jarig meisje huilend aangetroffen op de trappen van supermarkt Albert Heijn in de Overpoortstraat. De jonge vrouw zou verkracht zijn in de toiletten van café Elixir dat aan de overkant van de straat ligt.

Politiewoordvoerder Bart De Cocker bevestigt dat er deze ochtend een aangifte was van een verkrachting en dat er een onderzoek is opgestart. “De vrouw werd naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van het UZ Gent overgebracht waar we medische zorg, psychologische ondersteuning en een forensisch onderzoek zijn opgestart”, aldus de woordvoerder. “Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen over wat er precies gebeurd is.”

De uitbater van café Elixir Maarten Boucquez werd vanmiddag gecontacteerd door de politie om de camerabeelden van vannacht te bewaren. Hij heeft zelf niets gemerkt van een mogelijke verkrachting. “Ik ben zelf tot sluitingstijd in mijn zaak geweest, samen met een portier en acht personeelsleden. Wij hebben niets verdachts gezien of gehoord”, zegt hij.

Boucquez benadrukt dat hij als horecauitbater zeer zwaar tilt aan seksueel geweld. “Mijn personeel heeft daar onlangs een workshop over gevolgd, de ingang naar de toiletten is vanuit de hele zaak zichtbaar”, zegt hij.

Het is de tweede keer in tien dagen tijd dat een jonge vrouw aangifte doet van een verkrachting tijdens het uitgaan in Gent. Op 23 oktober zou een jonge vrouw een verdovend middel in haar drankje hebben gekregen in een café aan de Oude Beestenmarkt. Daarna werd ze meegenomen naar het Coyendanspark iets verderop, waar haar vriendin haar terugvond. Ze bleek misbruikt. Zelf wist het slachtoffer niet wat haar was overkomen.

De organisatie Meldet, die seksueel geweld in kaart brengt, overweegt intussen de Gentse politie in gebreke te stellen omdat die seksueel geweld niet ernstig zou nemen. Zondag wordt er tijdens een protestactie een open brief overhandigd op het stadhuis.