18 doden, 35.000 mensen dakloos en 58 steden onder water: twee dammen breken in Brazilië

Wat is er aan de hand?

Het noorden van Brazilië beleeft een “gigantische tragedie”, zei Rui Costa, gouverneur van de noordoostelijke deelstaat Bahia, gisteren nadat hij in een vliegtuig over het rampgebied vloog.

Sinds begin november al wordt het noorden van het land geteisterd door zware regenval. Rivieren bereikten hoogten die in jaren niet gezien zijn tijdens het regenseizoen. Sinds afgelopen donderdag nam de neerslag nog verder toe, en zaterdagavond is de Igua-dam in de rivier de Verruga gebroken, nabij de stad Vitoria de Conquista in het zuiden van Bahia. Zondagochtend brak een tweede dam in de noordelijke plaats Jussiape.

Hoe ernstig is de situatie?

Tot nu toe zijn er geen bijkomende doden of gewonden gemeld door de dambreuken. Er is wel enorme schade. Bruggen en wegen zijn vernield. Gouverneur Costa vloog zondag over de steden Itabuna, Ilhéus en Itajuípe, in het zuiden van Bahia. “Ik kan me in de recente geschiedenis van Bahia geen ramp van deze omvang herinneren”, zo wordt hij geciteerd door de Braziliaanse krant Folha de São Paulo. “Het is angstaanjagend om te zien hoeveel huizen en straten volledig onder water staan.”

In Itabuna, een stad met 200.000 inwoners, is het centrum ondergelopen. De brandweer rukte uit om mensen uit hun huizen te redden, meldt persbureau Reuters. In de grootste stad van het zuiden van Bahia viel vrijdag een recordhoeveelheid regen van 110 millimeter. De regenval deed de rivier de Cachoeira, die door de stad stroomt, buiten haar oevers treden.

Beeld Reuters

Wat is de voorlopige balans?

De zware regenval heeft in Bahia sinds begin november al 18 levens gekost. Zondag kwam een 60-jarige ferry-eigenaar om het leven, hij verdronk in de overstroomde rivier Rio das Contas.

Volgens de lokale autoriteiten zijn in de regio zeker 400.000 mensen in 58 steden getroffen door de overstromingen. Zo’n 20.000 mensen hebben hun huizen verlaten, ruim 16.000 zijn dakloos geworden.