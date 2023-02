174 miljard euro steun voor Oekraïne, een fractie van andere oorlogen

De Verenigde Staten leiden, Europa volgt. Dat is kort samengevat hoe een jaar van westerse steun voor Oekraïne eruitzag, zo blijkt uit een analyse van de Duitse denktank Kiel Institute for the World Economy. En hoewel de totale steun met een bedrag van 174 miljard euro gigantisch lijkt, valt dat in vergelijking met eerdere conflicten en andere beleidsdomeinen nog mee.

Het team achter de Ukraine Support Tracker houdt al een jaar lang alle mogelijke gegevens bij over zowel militaire als humanitaire en financiële steun aan Oekraïne. Daaruit blijkt een duidelijk patroon, zegt hoofdonderzoeker Christoph Trebesch vanuit de Noord-Duitse stad. “De Verenigde Staten leidden de afgelopen twaalf maanden de dans, terwijl Europa vooral in het eerste half jaar afwachtte en telkens achterophinkte. Nochtans kan bijvoorbeeld financiële hulp snel vrijgemaakt worden.”

Zeker met hun recente militaire steunpakketten, goed voor 37 miljard euro, namen de Amerikanen de leiding. In totaal gaven zij nu al meer dan 73 miljard euro uit, waarvan 44 miljard militair. Voor de EU ligt dat bedrag voor alle lidstaten en instellingen op 54,9 miljard euro, waarvan 13,8 miljard militair. De totale balans van alle Oekraïense bondgenoten komt zo neer op 173,55 miljard euro (de recentelijk beloofde westerse tanks nog niet meegeteld).

Duitsland gaf 13,3 miljard euro aan steun, het Verenigd Koninkrijk hield het op 8,3 miljard en Frankrijk op 7,7 miljard. Met afgerond 1,5 miljard euro aan totale hulp draagt ook België zijn steentje bij en staat ons land op de 13de plaats in het lijstje.

Estland de gulste gever

Toch zijn de grootste donoren niet per se de gulste gevers. In vergelijking met de grootte van de economie valt op hoe vooral de Baltische staten en andere Oost-Europese landen hun duit in het zakje doen. Het kleine Estland spendeerde met 380 miljoen euro al 1,3 procent van zijn totale bruto binnenlands product aan steun voor de Oekraïners. Ook Letland (1,19 procent), Polen (0,88 procent) en Litouwen (0,86 procent) toonden zich van hun meest solidaire kant. Opvallend is ook de sterke positie van Nederland, dat net geen 0,5 procent van zijn bbp spendeerde.

België bevindt zich in deze ranking achteraan het peloton, al zijn de verschillen met een reeks andere landen klein. Ons land gaf tot nog toe 0,3 procent van zijn bbp aan steun voor Oekraïne, evenveel als Italië en Hongarije, maar ook niet veel minder dan de Britten en de Amerikanen.

België vooral financieel

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de focus van ons land het afgelopen jaar niet op het militaire lag, maar veel meer op het financiële en in mindere mate humanitaire. Van de 1,5 miljard euro Belgische steun ging liefst 1,26 miljard naar financiële garanties via de Europese Unie of de Europese Investeringsbank.

België blijkt daarentegen een van de kleinste fracties van zijn totale steun aan militair materieel te spenderen, met 140 miljoen euro, of nog geen 0,03 procent van ons bbp. Opnieuw spannen hier de Baltische staten de kroon, met Estland dat als enige land meer dan 1 procent van zijn hele bbp aan militaire steun uitgaf.

Fractie van andere uitgaven

Hoe hoog de kosten voor het Westen om Oekraïne te steunen ook lijken, in vergelijking met eerdere conflicten blijven de uitgaven nog binnen de perken. Zo gaven de Verenigde Staten op jaarbasis liefst twintig keer meer uit aan de oorlog in Korea in de jaren vijftig, elf keer zo veel aan de Irak-oorlog van 2003 tot 2010 en meer dan drie keer zoveel aan de oorlog in Afghanistan.

Uiteraard waren de Verenigde Staten in al die conflicten betrokken partij, wat het verschil deels verklaart. Toch valt dezelfde rekensom te maken voor andere landen. “Duitsland blijkt drie keer zoveel uitgegeven te hebben aan de Golfoorlog van 1990-’91 als aan de militaire steun voor Oekraïne, ook al waren de Duitsers daar evenmin direct bij betrokken”, aldus Trebesch. Japan gaf zelfs zestien keer zoveel uit.

Ter vergelijking: Duitsland gaf vorig jaar twintig keer zo veel uit aan energiemaatregelen voor zijn eigen bevolking (264 miljard euro), berekenden Trebesch en zijn team. Gemiddeld genomen werd in de EU 21 miljard per land uitgegeven voor energiesteun, en 2 miljard voor steun aan Oekraïne.