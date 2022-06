15 klachten voor grensoverschrijdend gedrag tegen diplomatenzoon aan VUB, maar ‘als dit allemaal voorbij is, betaal ik een kratje bier’

“Op een campus zouden we ons toch altijd veilig moeten voelen, niet?” Haar gezicht spreekt boekdelen. Ze vindt dat niet het geval. De tweedejaarsstudente contacteerde in oktober 2021 als eerste het meldpunt van de VUB omdat een vriendin van haar was aangerand op de campus. De vrouw, een internationale studente, verliet de VUB en meteen ook België. “Ze wilde weg van hem. Weg ook van wat er enkele maanden eerder was gebeurd”, zegt haar vriendin. Het slachtoffer noemde tegenover haar vriendin de naam van haar aanrander. Die deed een belletje rinkelen. “Zijn naam was al vaker gevallen”, zegt ze. “Altijd in een negatieve context. Hij moest worden gestopt.”

In november stapte zij met vier ‘verhalen’ over de buitenlandse diplomatenzoon naar de VUB. “Het was niet genoeg. Ze wilden meer informatie. Details hadden ze nodig. Wie, wat, waar en wanneer.” De studente en een medestudente focusten zich dagenlang op potentiële slachtoffers. Ze stelden templates op en vroegen studenten hun klachten over hun medestudent te noteren. Vier dagen later hadden ze vijftien meldingen, ondersteund met schriftelijke getuigenissen, audio-opnames van zowel vermeende slachtoffers als getuigen en ook sms’jes met de geviseerde student. Tien dienden een klacht in met naam en toenaam. Vijf anderen wilden anoniem blijven. Hun aanklachten: vernederende en racistische uitlatingen, geweld – zo zette hij een studente een mes op de keel – en acht meldingen over seksuele agressie. Opmerkelijk: onder die acht slachtoffers zaten ook twee mannen. De vijftien gemelde incidenten dateren uit 2020 en 2021.

Rode draad: alcohol

“Eigenlijk had hij maar één doel: zo snel mogelijk iemand in zijn studentenkamer krijgen om zijn lusten te kunnen botvieren”, zegt een kotgenoot. Volgens hem pochte de prille twintiger met zijn daden. “Hij koos in volle lockdown heel bewust kwetsbare slachtoffers uit. Veel studenten hadden op dat moment geen sociaal vangnet. Hij misbruikte dat, hing de sympathieke gast uit en nodigde veel mensen uit op zijn kamer.” Dat verhaal komt overeen met een klacht van een jonge studente, die naar eigen zeggen in een dip zat en zo goed als niemand kende op de campus. De diplomatenzoon, gekend als feestnummer, kende daarentegen heel veel volk. De studente was volgens haar klacht blij dat ze met hem iemand had om mee te praten. Maar eenmaal op zijn kamer sloot hij zijn deur, duwde haar tegen de muur en begon haar te kussen. Hij stak ook zijn hand in haar broek. De studente zei meerdere keren dat ze dat niet wilde. “Maar hij bleef me maar betasten.”

Rode draad in de getuigenissen tegen de student: alcohol. “Hij dronk zelf veel alcohol en voerde mensen ook opzettelijk dronken”, zegt een medestudent. Het gebeurde ook dat de student op een feestje een voor hem totaal onbekende studente onbeschaamd tussen de benen greep en betastte. “Om de situatie te bekoelen beweerde hij dan dat hij zich had vergist. Dat hij dacht dat het iemand anders was.” Een medestudente overkwam hetzelfde aan het kampvuur op de campus.

Sleutel rond halsketting

In de klachten duikt een weerkerend patroon op waarbij de diplomatenzoon zijn kamerdeur afsloot en de sleutel rond een halsketting verborg, zodat niemand snel zou kunnen vertrekken. Het overkwam ook een studente die met haar vriend bij de diplomatenzoon op bezoek was. De twee kregen ruzie en haar vriend vertrok in zijn eentje met de trein naar huis. Ze had drie shotjes wodka gedronken en herinnert zich nog hoe ze haar vriend een sms’je stuurde voor ze op bed in slaap viel, met haar kleren aan. Toen ze wakker werd, lag ze onder de lakens, met de diplomatenzoon naast zich. Volgens haar klacht had ze haar jeansbroek niet meer aan, maar wel een wijde joggingbroek die niet van haar was. De diplomatenzoon praatte dat volgens haar goed door te zeggen dat hij haar broek in haar slaap had uitgetrokken en vervangen om het haar zo comfortabel mogelijk te maken.

Nog een andere studente vreest dat ze verkracht zou zijn geweest als er niet toevallig een andere bezoeker op de gesloten deur van de diplomatenzoon had geklopt. Hij had haar vlak daarvoor op bed geduwd, tot bloedens toe gekust en in haar borsten gebeten. “Pas toen stopte hij.”

Dure advocaat

Niemand van de slachtoffers stapte naar de politie. “Omdat ze bang waren dat ze niet zouden worden geloofd. Omdat sommigen ook bang waren hun visum kwijt te spelen. Of gewoon omdat ze bang waren van hem”, zegt de studente die het dossier overhandigde aan de VUB en alles mee opvolgde. Ze beschrijft de geviseerde student als heel intimiderend. “Hij is groot van gestalte en bedreigend.” De meeste studenten wisten ook dat zijn vader een diplomaat is en dat een familielid van hem een dure advocaat is. “Ook dat weerhield sommigen aanvankelijk om aangifte te doen.”

De VUB bevestigt de klachten en zegt dat de vicerector eind januari 2022, na een gesprek met de melders en de geviseerde student, bewarende maatregelen oplegde. De diplomatenzoon mocht vanaf dat ogenblik geen alcohol meer drinken op de VUB-campussen en in de VUB-studentenhuizen. Hij mocht ook nooit meer alleen zijn met maar één iemand op zijn kamer. De student moest elk contact met zijn vermeende slachtoffers mijden.

“Toch was dat voor ons een teleurstelling”, zeggen de studenten. “Wij wilden hem weg. Zodat we hem op de campus niet meer hoefden te zien. Voor ons leek het vooral alsof de universiteit haar toekomst niet wilde hypothekeren. Waarom werd er toen al niet meer stilgestaan bij de slachtoffers? Elke mogelijke confrontatie met hem zorgde onnodig voor extra stress en schrik.” Ze zeggen dat ze ook pas meer dan een maand na die beslissing werden ingelicht.

Tuchtcommissie

Op 20 mei sprak de tuchtcommissie van de VUB haar straf uit. Kort samengevat: de student mag nergens meer op de VUB komen, behalve voor zijn examens. “Eventueel noodzakelijke werkcolleges mag hij enkel bijwonen als de decaan en de professor dat goedkeuren. Het huurcontract van zijn studentenkamer werd binnen de week opgezegd. Ook de decaan en de security op de campus zijn ingelicht”, zegt VUB-woordvoerder Sicco Wittermans. Wat de universiteit daar niet bij vertelt, maar wel liet weten aan de slachtoffers: zijn straf eindigt op 20 mei 2023. In principe is de diplomatenzoon na een jaar dus weer een student als een ander.

“Wat moet iemand eigenlijk doen om volledig uitgesloten te worden?” vragen de studentes. “Als al die feiten samen al niet volstaan? Voor ons lijkt het alsof de dader per se moet worden beschermd. Alsof alles in het werk wordt gesteld zodat hij toch nog zijn jaar kan afmaken, ondanks de trauma’s die hij ons bezorgde.”

Ontkenning

De studenten menen ook dat de procedure te lang aansleepte. “Het is jammer dat de slachtoffers ontgoocheld zijn”, zegt de VUB-woordvoerder. Hij benadrukt dat de procedure nauwgezet en nauwkeurig werd gevolgd. “De beslissing van de tuchtcommissie, bestaande uit drie studenten en drie academici onder voorzitterschap van de (vertegenwoordiger) van de rector, was unaniem. De student kreeg de op één na zwaarste straf. Mocht hij zich niet aan zijn sanctie houden, volgt alsnog de zwaarste straf en volledige uitsluiting. Hij is daarvan zelf op de hoogte gebracht door de decaan.”

Verschillende studenten confronteerden de diplomatenzoon via sms’jes met zijn wangedrag. Zijn reactie varieerde van verbazing tot ontkenning. “Ik zie de zaken anders”, schrijft hij in een bericht waarbij hij dreigt met gerechtelijke acties. Op een gegeven ogenblik denkt hij het op zijn manier te kunnen sussen: “Als dit allemaal voorbij is, betaal ik een kratje bier. We zullen de tijd van ons leven hebben.”