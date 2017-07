15-jarige jongen met autisme vermist aan meer van Bütgenbach

15-jähriger Junge wird seit Samstagnachmittag am See von Bütgenbach vermisst. Polizei bittet um Mithilfe. https://t.co/GECJBA7TC0 — Ostbelgien Direkt(@ OstbelDirekt) 21/07/17 02:00

Volgens de sites van Grenz-Echo en Ostbelgien Direkt ging de jongen, Sebastiaan, met nog een aantal andere jongeren van de scouts zwemmen in het meer. Toen de anderen het water uit gingen, merkten ze dat de jongen er niet meer bij was en sloegen ze alarm.



De politie zette meteen een zoekactie op poten, voorlopig zonder resultaat.



De jongen lijdt aan autisme en is 1,70 meter lang. Hij is mager gebouwd en heeft kort zwart haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauwe zwemshort. Wie Sebastiaan ziet, wordt gevraagd de politie te contacteren op het nummer 101.