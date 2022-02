15-jarig meisje verkracht en bewusteloos achtergelaten op straat in Herstal

De bewusteloze tiener lag deels uitgekleed langs de kant van de weg toen ze werd gevonden door voorbijgangers, meldt Sudpresse. Ze bloedde hevig en had moeite met ademhalen. Voorbijgangers bedekten haar lichaam met een deken, in afwachting van de komst van de politie.

In het ziekenhuis werd vastgesteld dat het slachtoffer zwaar onder invloed van alcohol was. Ze bleek meermaals verkracht en ook haar gezicht was zwaar toegetakeld. Het meisje verkeerde enige tijd in levensgevaar, maar na een operatie stabiliseerde haar toestand.

Het parket van Luik geeft geen commentaar over dit dossier vanwege de jonge leeftijd van het slachtoffer. Eergisteren deed ze haar verhaal aan de speurders. De psychologische schade is naar verluidt immens.

Eigen onderzoek

Volgens Sudpresse had het meisje vrijdagavond afgesproken met een vriendin. Rond 2.40 uur werd ze opgemerkt in het gezelschap van twee personen in een tankstation in Montegnée. Ze kochten daar onder meer alcohol.

Familieleden van het slachtoffer waren intussen een eigen onderzoek gestart. Uiteindelijk kwamen ze de naam te weten van een van de jongens die haar die nacht vergezelden. De jongeman gaf aan hen toe dat hij wat tijd met haar doorgebracht had. “Maar om zes uur ‘s ochtends heb ik haar in Herstal afgezet. Met het vervolg heb ik dus niets te maken”, klonk het.

De eigen speurtocht hinderde het werk van de politie. “Hierdoor hebben we cruciale tijd verloren”, klonk het. Uiteindelijk kon toch een verdachte geïdentificeerd worden. De jonge twintiger gaf zich in de loop van zondagmiddag zelf aan omdat hij wist dat hij gezocht werd. Zijn wagen werd in beslag genomen. Of hij schuld bekend heeft, is voorlopig niet duidelijk.