131 kilometer zwemmen aan één stuk: enkel voor uitzonderlijke atleten weggelegd?

Matthieu Bonne mag zich voortaan ook wereldrecordhouder non-stop zwemmen in zee noemen. Afgelopen weekend zwom hij 60 uur, 55 minuten en 43 seconden in zee. Een stunt enkel weggelegd voor een select kransje topatleten. Of toch niet?

Met nog 25 kilometer te zwemmen kreeg Matthieu Bonne zijn mond niet meer dicht. De lippen van de stuntman uit Bredene waren zo hard gezwollen van het zeewater dat hij verder moest met een slok zeewater bij elke slag. De pijn die het zout in zijn mond veroorzaakte, had hij nooit eerder in zijn leven gevoeld.

Maar zijn schouders? Zijn armen? Daar zat ook na 131 kilometer amper sleet op. Die hadden het nog makkelijk een paar uur langer uitgehouden. En de hallucinaties door het slaaptekort na 60 uur zwemmen, daar kon hij ook nog wel omheen. De fel opgestoken wind in de Golf van Korinthe in Griekenland, waar zijn recordpoging plaatsvond, evenzeer. Het was de pijn in zijn mond die hem aan wal bracht. Met een nieuw wereldrecord.

In 2019 zwom Bonne het Kanaal over. 56 kilometer van Dover naar de baai van Wissant, in ijskoud water. Een jaar later werkte hij onze Belgische kustlijn af, goed voor 67 kilometer tussen De Panne en Knokke-Heist. De ervaring heeft hij. Maar bijna 61 uur aan een stuk zwemmen? Dat lijkt enkel voor een elitekransje met een lijf van beton en een stalen karakter weggelegd.

“We bevinden ons in een tijdperk van extreme uitdagingen”, zegt inspanningsfysioloog Jan Boone (UGent). “Na de prestatie van ultraloper Karel Sabbe vorige week, hebben we Matthieu Bonne deze week. Die laatste had één ‘voordeel’: de impact van zwemmen op spieren en gewrichten is een stuk minder dan bij lopen. Dat maakt de inspanning iets haalbaarder. Zwemmen kan je trainen. Binnen de zes maanden haal je dat uiteraard niet, wat Bonne doet is een kwestie van jarenlang opbouwen tot je gewrichten en spieren die hoeveelheid aankunnen. Dan nog is het geen zekerheid. Geef je aan 1.000 mensen hetzelfde schema, er zullen er onderweg tientallen uitvallen met klachten van overbelasting en blessures. Geleidelijke opbouw is de sleutel.”

Matthieu Bonne moest ook eten en drinken in het water. Beeld Stefanie Reynaert

Dat betekent allerminst dat dergelijke uitdaging, mits training, voor elke recreant-zwemmer is weggelegd. Want veel meer nog dan de fysieke inspanning zijn er die andere factoren. De temperatuur van het water - al kan je een lichaam voor een stuk acclimatiseren. Het eten en drinken in het water, waar je maag en darmen op moeten ingesteld zijn. De eenzaamheid. De duisternis. En vooral: het slaaptekort.

Luc Van Lierde werkte met Bonne samen tijdens zijn ‘8 Islands’. Toen voltooide de recordman 8 ironmans in 8 dagen tijd op 8 verschillende Canarische eilanden. “Ik stond toen al versteld van de prestaties die hij nog kon leveren met amper twee, drie uur slaap per nacht”, vertelt Van Lierde. “Matthieu had de fysieke conditie voor wel 50 ironmans, maar die slaap... Je kan dat een stuk trainen met simulaties. Maar daar zijn grenzen aan. Nu sliep hij helemaal niét. Dat je dan nog zoiets kan voltooien, is fenomenaal. Ik vind dat slaaptekort het zotste aspect van dit hele wereldrecord.”

Loskoppelen van de pijn

Rest nog: de pijn. De eenzaamheid van de uitdaging. Het gevecht met je eigen hoofd. Ook daarvoor zijn technieken. Maar ook hier weer: niet voor iedereen weggelegd. “Niemand kan 60 uur lang op zijn doel gefocust blijven”, zegt sportpsycholoog Cedric Arijs, die onderzoek deed naar extreme sporten. “Atleten hanteren verschillende technieken. Zo kan je met je hoofd naar een aangename plek gaan, als vorm van afleiding. Je kan de beloning, het doel voor ogen houden. Sommige sporters zijn ook heel goed in het loskoppelen van zichzelf van de pijn, alsof ze vanop een afstand naar zichzelf kijken.”

Wereldrecordhouder worden, dat kan je dus trainen. Sommigen toch. “Zij die niet blessuregevoelig zijn, snel recupereren en op dat sterke lijf nog eens een sterke kop hebben. Maar de combinatie van die drie kom je maar zelden tegen”, zegt Boone nog. Maar goed ook, vindt Arijs: “Laat ultrasport vooral de uitzondering blijven. Sport is gezond, maar daarom hoef je geen grenzen op te zoeken. We moeten niet allemaal Karel Sabbe of Matthieu Bonne willen zijn.”

Matthieu Bonne tijdens zijn recordpoging fietsen in Arizona. Beeld Amandine Grulois