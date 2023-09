131 kilometer: Belgische ultrasporter Matthieu Bonne verbreekt wereldrecord non-stop openwaterzwemmen

Het vorige record stond op naam van olympiër Neil Agius, die 125,7 kilometer in open water had afgelegd. Bonne was donderdag aan zijn wereldrecordpoging gestart, een dag later dan gepland door hevige wind en te hoge golven. Hij werd ondersteund door een team van negen personen in een beleidingsboot en aan wal. Hij koos voor de Golf van Korinthe in Griekenland omdat hij daar meer dan 100 kilometer in een rechte lijn kon zwemmen en omdat het water daar een pak warmer is dan in de Noordzee. Maar het was kouder dan verwacht waardoor Bonne het extra lastig had bovenop de inspanning en het slaaptekort. De laatste kilometers had hij ook erg veel last van gezwollen lippen door het zoute zeewater.

“Mijn eerste doel is het huidige wereldrecord breken van 125,7 kilometer, maar als ik me na die afstand nog goed voel en Poseidon mij gunstig gezind is, ben ik vast van plan om door te zwemmen zo lang ik kan”, zei hij bij aanvang van zijn recordpoging.

Beeld Stefanie Reynaert

Ultrasporter Matthieu Bonne raakte bij het grote publiek bekend door zijn deelname aan het VRT-programma ‘Kamp Waes’. Bonne heeft intussen enkele records op zijn naam staan. Minder dan zes maanden geleden verpulverde hij een wereldrecord met de fiets. Hij legde 8 Ironmans af op 8 dag tijd op de 8 Canarische Eilanden. “Mijn ultieme droom is om 3 wereldrecords te vestigen op 1 jaar”, klonk het voor de start van zijn wereldrecord openwaterzwemmen.