13 miljoen mensen in hongersnood door uitzonderlijke droogte in Hoorn van Afrika: ‘De oogst wordt verwoest, het vee sterft en de honger groeit’

Drie opeenvolgende regenseizoenen zijn mislukt, wat heeft geleid tot mislukte oogsten en een ongewoon groot aantal dode dieren, luidt het in het WFP-rapport. Watertekorten en de zoektocht naar weidegrond hebben gezinnen gedwongen hun huizen te verlaten.

Vooral het zuiden en zuidoosten van Ethiopië, het zuidoosten en noorden van Kenia en delen van Somalië zijn erg getroffen. Het gaat om de ergste droogte sinds 1981.

“De situatie vereist onmiddellijke humanitaire actie”, aldus Michael Dunford, regionaal hoofd van het WFP in Oost-Afrika. Hij wijst erop dat we een crisis zoals in Somalië in 2011, toen 250.000 mensen omkwamen van de honger door de droogte, absoluut moeten vermijden. Het VN-programma onderstreept dat de komende zes maanden 327 miljoen dollar nodig is om in de onmiddellijke behoeften te voorzien.

Volgens experten komen extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering steeds vaker voor en worden ze steeds heviger. En dat terwijl Afrika het continent is dat het minst bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Beeld AP