13.000 gezinnen betalen straks gemiddeld 291 euro voor hun sociale huurwoning

De bijsturing komt er om de jarenlange ongelijkheid tussen sociale huurders tegen te gaan. Zij betalen een huurtarief dat afhankelijk is van de hoogte van hun inkomen. Wie een huursubsidie toegestopt krijgt om een privéwoning te huren, betaalt momenteel meer dan iemand uit dezelfde inkomenscategorie die eenzelfde woning huurt bij de sociale woonmaatschappij zelf.

Maar deze lat wordt nu meer gelijk gelegd. Sociale huurders in een privéwoning betalen vandaag gemiddeld 339 euro huurgeld per maand; dat wordt binnenkort 291 euro. Zij vormen trouwens sinds jaar en dag de armste groep: concreet gaat het over ongeveer 13.000 gezinnen. Daartegenover staat dat de sociale huurprijs stijgt voor wie in een woning van de sociale woonmaatschappij zelf verblijft: dat gaat van gemiddeld 334 euro naar 340 euro per maand.

Budgetneutraal

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) verdedigt de maatregel: “We hebben gezocht naar een beter evenwicht voor alle sociale huurders. Het zou onfair zijn dat je in verhouding een veel hogere huurprijs zou moeten betalen omdat de woning die voor je beschikbaar is toevallig een ingehuurde woning is.” Diependaele benadrukt dat de hele oefening budgetneutraal is: “We vinden het logisch dat we voor deze prijsdaling voor de ene groep huurders aan de andere groep van sociale huurders een solidariteitsbijdrage vragen.” Met andere woorden: er wordt dus geen bijkomend geld uit de Vlaams begroting gehaald hiervoor.

Opvallend is dat de korting tien euro extra bedraagt in en rond de grootsteden Gent, Antwerpen en de Vlaamse rand rond Brussel. Want daar zijn de huurprijzen het hoogst van allemaal, zo gaat de redenering. Concreet krijgt de sociale huurder in een privéwoning daar binnenkort 60 euro in plaats van 50 euro korting.

Gevraagd naar de impact op de wachtlijsten voor sociale woningen, schudt minister Diependaele het hoofd: deze maatregel dient vooral om de bestaande sociale huurders te helpen. En dus niet eventuele nieuwe kandidaat-huurders gemakkelijker aan onderdak te helpen. Deze aanpassing in de prijsberekening zal worden doorgevoerd vanaf 1 januari 2024. Ze geldt meteen voor alle bestaande én voor nieuwe sociale huurcontracten.