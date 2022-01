125 werknemers van katholieke kerk in Duitsland outen zich tegelijk op tv: ‘Ik wil me niet meer verstoppen’

Een groep van 125 mensen - onder wie priesters, godsdienstleraren en administratieve medewerkers - kwamen begin deze week naar buiten met het initiatief ‘#OutInChurch - Voor een kerk zonder angst’. Op hun website roepen de initiatiefnemers in een manifest op tot “een wijziging van de discriminerende arbeidswetgeving van de katholieke kerk” en het schrappen van “vernederende en uitsluitende formuleringen” in de regelgeving.

Zo moeten kerkfunctionarissen queer personen toestaan om uit de kast te komen op het werk, zonder te hoeven vrezen dat hun werkcontracten worden opgezegd. Daarnaast moedigt het initiatief ook andere lgbtq+-medewerkers van de kerk aan om zich aan te sluiten bij het initiatief. Hun doel: een einde maken aan “een systeem van verdoezeling, dubbele normen en oneerlijkheid”.

“Ik zou dit namens de Duitse bisschoppenconferentie willen verwelkomen”, zei bisschop van Aken Helmut Dieser hierover bij het Duitse persbureau dpa. Ook de aartsbisschop van Hamburg, Stefan Hesse, liet weten de ondertekenaars te steunen.

“Niemand mag vanwege zijn seksuele identiteit worden benadeeld”, zo reageerde de Duitse minister van Justitie Marco Buschmann. Hij wijst erop dat de kerk “een van de grootste werkgevers in Duitsland” is. De protestantse en katholieke kerken hebben in Duitsland ongeveer 1,3 miljoen mensen in dienst en zijn daarmee na de publieke sector de grootste werkgever, aldus de federale website Arbeitsrechte.de.

Heet hangijzer

Lgbtq+ vormt een heet hangijzer binnen de kerk. Paus Franciscus sluit zich aan bij de katholieke traditie over het huwelijk - dat wordt gezien als de verbintenis tussen een man en een vrouw met het oog op voortplanting - en gelooft tegelijkertijd dat “God elk van zijn kinderen liefheeft”.

Hij heeft ook herhaaldelijk kritiek geuit op de “gendertheorie”, die hij een “ideologisch project” noemt, en in maart vorig jaar heeft hij zijn goedkeuring gegeven aan een nota van het Vaticaan waarin homoseksualiteit als “een zonde” wordt omschreven en waarin wordt bevestigd dat homoseksuele paren het sacrament van het huwelijk niet kunnen ontvangen.

Bernd Moenkebuescher, een pastoor uit West-Duitsland die vorig jaar de zegeningen voor paren van hetzelfde geslacht hielp initiëren, vertelde dpa dat de deelnemers geïnspireerd waren door een publieke coming-out van 185 acteurs in Duitsland vorig jaar.