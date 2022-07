120 kilometer lange wolkenkrabbers moeten kroonjuweel van Saudi-Arabië worden

Twee parallelle gebouwen van elk 120 kilometer lang, beiden even hoog als The Empire State Building, compleet met een ondergrondse hogesnelheidstrein, een voetbalstadion dat 300 meter boven de grond zweeft, verticale boerderijen (inclusief robotboeren), een jachthaven en woningen voor minstens vijf miljoen mensen. Het zijn maar enkele van de duizelingwekkende proporties die The Mirror Line zal aannemen, zo blijkt uit gelekte plannen die The Wall Street Journal kon inkijken. Het hele project is zo reusachtig dat het zal moeten meebuigen met de curve van de aarde.

Een voetbalstadion zou tussen de twee gebouwen zweven. Beeld RV

Weg van olie

Volgens experts zal de bouw van de twee met spiegels beklede gebouwen meer dan vijftig jaar in beslag nemen. De kostprijs van het nieuwste paradepaardje van kroonprins Bin Salman zou momenteel geraamd worden op 980 miljard euro. Geen probleem, het al steenrijke Saudische koningshuis kan volop meegenieten van de torenhoge olieprijzen. Daardoor zijn budgetten voor projecten als The Mirror Line gemakkelijker beschikbaar.

Bij de voorstelling van het project bestempelde kroonprins Bin Salman het als “een beschavingsrevolutie die de mens op de eerste plaats zet”. Hij vergeleek The Mirror Line prompt met de maanlanding of de uitvinding van penicilline, al zitten er ook meer pragmatische redenen achter de bouw van de futuristische wooncomplexen. Zo wil Bin Salman de Saudische economie minder afhankelijk maken van olie en meer rekenen op buitenlandse investeringen die weer mogelijk zijn na de komst van de Amerikaanse president Joe Biden vorige week.

De Amerikaanse president Joe Biden in gesprek met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, vorige week. Beeld EPA

Neom

The Mirror Line kadert binnen het nog megalomanere immoproject Neom van Bin Salman, dat aangekondigd werd in 2017. De kroonprins wil aan de oevers van de Rode Zee een nagelnieuwe stad bouwen ter grootte van een gebied iets kleiner dan België. Neom moet het Monaco van het Midden-Oosten worden, en de suprematie van Saudi-Arabië in de verf zetten.

De plannen botsen op veel kritiek. Een lokale stam moest opkrassen toen Bin Salman met Neom op de proppen kwam, en heel wat fauna en flora wacht hetzelfde lot eenmaal de bouw effectief gestart is. Veel medewerkers namen bovendien al ontslag vanwege een toxische bedrijfscultuur en de onhaalbare deadlines die een razend ambitieuze kroonprins hanteert.

Of The Mirror Line, en bij uitbreiding Neom, er ooit komt, is nog maar de vraag. Toen de olieprijzen na de vorige prijsexplosie weer zakten, moest Saudi-Arabië zijn project voor de hoogste wolkenkrabber ter wereld al in de ijskast zetten. De verwachting is dat dat nu ook weer het geval zal zijn.