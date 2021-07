12- tot 15-jarigen schuiven enthousiast aan voor eerste prik: ‘Ik doe het voor mijn grootouders’

Midden de grote vakantie laten 12- tot 15-jarigen de strijd tegen de pandemie voorgaan op alle leukere plannen. De kinderen die we gisteren spraken in het vaccinatiecentrum van Ieper wilden het zélf: zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Rode draad in hun motivatie? De hoop in september weer zonder mondmasker naar school te mogen. De vaccinatoren zijn trouwens blij met hun komst. “De kinderen zijn de dappersten van alle gevaccineerden”.

Zowat veertig 12- tot 15-jarigen mochten gisteren hun eerste prik halen in het vaccinatiecentrum van Ieper. Onder hen ook Mauro Reynaert. Hij is pas twaalf, maar heeft naar deze dag verlangd. “Ik wil dat de epidemie gedaan is , zodat we terug kunnen naar het leven zoals vroeger. Zonder mondmasker op school. Weer kusjes en knuffels geven aan opa die zware astma heeft. Om alle risico’s te vermijden zijn we dit jaar zelfs niet op vakantie gegaan. Vandaag krijgt ook mijn neef van 12 zijn eerste prik. We kijken uit naar eind augustus, dan gaan we met de hele familie inclusief grootouders een weekend naar de Efteling. Dat was al gepland voor corona.”

Ook Mauro’s grote zus Febe (14) kreeg maandag haar eerste inenting. “Maar ik ben bang van naalden en een beetje een broekschijter,” zegt ze. “In de auto spraken we af dat hij als eerste aan de beurt zou komen. Mauro’s commentaar was meteen geruststellend: hij had alleen een prikje had gevoeld, veel minder erg dan eerst gevreesd”.

Roxanne Algoet (12) wou zo snel mogelijk geprikt worden om veilig naar school en haar grootouders te kunnen. Grote broer Owen (14) hoopt verlost te raken van al dat testen. Beeld Henk Deleu

Roxanne Algoet (12) en haar 14-jarige broer Owen kregen geen tijd om zich zorgen te maken over wat zou komen. Om 13 uur waren ze door hun moeder op de Qvax-lijst gezet, een uur later werden ze al opgeroepen. “En toch was ik een beetje bang”, vertelt Roxanne. In de rustruimte na de prik weet ze al beter. “De vaccinaties bij het CLB, twee jaar geleden, deden meer pijn.” Ook Roxanne wou zelf gevaccineerd worden. “Het risico dat ik ziek word is niet groot, maar ik doe het voor mijn grootouders. En ik wou beschermd zijn voor de start van het schooljaar. Ik hoop dat we geen mondmasker meer op moeten. Dat maakt het lastig om op te letten.” Broer Owen (14) hoopt dat die coronatesten nu verleden tijd zijn. “Vorige week heb ik nog twee keer zo’n swiper in de neus gekregen voor we ons hotel binnenbochten in Duitsland, waar ik met Kazou op kamp was. En ik was voor afreis al getest. Niet leuk. Vorig schooljaar had ik ook al een keer prijs, nadat een schoolvriend positief was”.

Thor Van Weeghaege-Meeuws gooit de armen in de lucht. "Hoera, ik ben geprikt" Beeld Henk Deleu

Zoals brandnetels

De meest enthousiaste jonggevaccineerde is Thor Van Weeghaeghe-Meeuws (12). Na zijn prik gooit hij de armen in de lucht. “Hoera, schrap nu dat mondmasker op school. Zeker bij warm weer, kreeg ik als astmapatiënt geen adem met die lap voor mijn mond. Ik vroeg dan of ik even naar toilet mocht, om dat masker eens twee seconden af te kunnen zetten. Maar wat nog belangrijker is: dankzij die prik zal ik geen wedstrijd moeten missen wegens positieve test. Dat was mijn grote vrees als competitiezwemmer. Al mijn zwemvrienden kijken uit naar hun prik. Er zijn anti-vaxxers die geloven dat je van het vaccin kanker krijgt. Zelf was ik niet bang van het vaccin, wel van prik zelf. En het voelde ook zoals een pijnlijke brandnetel.”

Victor Dewulf geeft geen kik als vaccinator Bianca hem in de arm prikt Beeld Henk Deleu

Victor Dewulf (13) doet het om van de coronaregels verlost te raken. “Sommige vrienden heb ik al 19 maanden niet meer gezien. We bellen wel, maar ik zal blij zijn als we weer onbezorgd mogen afspreken.”

Dunne armpjes

Bang voor de prik was Victor allerminst, we mochten zelfs een foto nemen toen vaccinator Bianca de naald in zijn arm prikte. “De kinderen zijn de moedigste van alle gevaccineerden. We zagen eerder oudere tieners en twintigers flauw vallen van schrik. Of dertigers en veertigers die flauw deden en ‘au’ riepen of hun arm wegtrokken. Zelfs mannen met een grote tatoo. De kinderen zijn het moedigst. Ik denk dat ze nog meer gewoon zijn aan de vaccinaties”.

Verpleegkundige Nicole Vancaeyseele. Beeld Henk Deleu

Met het prikken van de kinderen stopt het bandwerk in het vaccinatiecentrum, benadrukt coördinator Leen Roskam. Dezelfde naalden immers in veel dunnere armpjes, dus mag er maar half zo diep geprikt worden. En wordt vooral tijd uitgetrokken om iedereen op zijn gemak te stellen. “Ik probeer in het anamnese-gesprek een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen. Ze mogen zelf vertellen of ze al eerder allergisch reageerden op een medicijn of vaccin, als het erg is weten ze dat meestal. Zijdelings kijk ik dan aan papa of mama, om te zien of die bevestigt”, zegt verpleegkundige Nicole Vancaeyseele. “Uiteraard doe ik de uitleg over mogelijke bijwerkingen op het niveau van de kinderen: ik vertel dan dat ze de volgende dag misschien een stijve arm zullen hebben, en aan mama zullen moeten zeggen dat ze niet kunnen helpen bij de afwas. “

De meeste twaalf tot vijftienjarigen komen vanaf woensdag aan de beurt. Als alles loopt zoals gepland, zullen middelbare scholieren die dat willen volledig gevaccineerd zijn voor het begin van het nieuwe schooljaar. “Voorlopig krijgen ze allemaal Pfizer, zodat we de tweede prik binnen de drie weken kunnen toedienen”.