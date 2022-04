3.748 euro. Zoveel bedraagt het gemiddelde bruto maandloon in België in 2021. Vacaturewebsite Jobat verzamelde daarvoor de gegevens van 114.000 respondenten, een recordaantal. Het brutoloon ligt min of meer in de lijn met vorig jaar, toen 3.783 euro het gemiddelde loon was. Vergelijken we met 2019, het laatste precoronajaar, dan zien we zelfs dat de maandlonen in ons land er gemiddeld 340 euro op vooruitgegaan zijn. Natuurlijk wordt het gemiddelde maandloon opgetrokken door de grootverdieners. Toch zien we dezelfde evolutie bij de mediaan. Die bedraagt vandaag 3.302 euro, zo'n 300 euro meer dan in 2019.

Extralegale voordelen

Uit het Salariskompas blijkt ook dat bedrijven vandaag meer en meer inzetten op de zogenaamde extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, eindejaarspremies of hospitalisatieverzekeringen. Het aantal werknemers met een bedrijfswagen – ook al zo’n klassieker – is in 5 jaar tijd met 10 procent toegenomen. Ook de extra’s die thuiswerk mogelijk maken, zoals een laptop, internetverbinding of onkostenvergoeding, zijn sterk toegenomen sinds de pandemie. “We zien dat een steeds groter deel van het loon naar die extralegale voordelen verschuift”, zegt William Visterin van Jobat.

Ondanks dat we wat loon betreft er niet op achteruitgaan, stelt Jobat vast dat mensen iets minder tevreden zijn met het loon dat ze krijgen dan vorig jaar. “Door corona moesten werknemers meer flexibiliteit aan de dag leggen, maar daar staat dus niet altijd iets tegenover”, verklaart Visterin. Ook het geluksgevoel op het werk is tegenover 2021 iets gedaald. Vooral mensen in de logistiek, de distributie en het onderwijs voelen zich minder gelukkig op het werk. Niet toevallig twee sectoren die tot ver in 2021 ingrijpend beïnvloed werden door de pandemie.

Stabiele arbeidsmarkt

Toch is de conclusie over de hele lijn dat onze arbeidsmarkt goed stand heeft gehouden ondanks een meer dan twee jaar durende pandemie. “Corona heeft eigenlijk weinig veranderd", zegt Jan Denys van Randstad. “De werkloosheid is amper gestegen en de schaarste blijft even acuut, je zou zelfs verwachten dat de lonen daardoor nog zouden stijgen.” Dat is begin 2022 ook gebeurd, maar dan vooral omdat ze door de automatische loonindexering aangepast worden aan de inflatie.

Dat houdt ook in dat de bestaande verschillen gewoon behouden worden. Zo heb je als man, als hogeropleide of als je in Brussel werkt doorgaans een hoger loon. Ook blijven er grote verschillen tussen de verschillende sectoren. Iemand in de chemische of farmaceutische industrie strijkt maandelijks gemiddeld 4.600 euro op, terwijl mensen in de horeca het met 2.900 euro moeten doen.