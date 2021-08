100-jarige oud-bewaker concentratiekamp in oktober voor Duitse rechter

Aangezien medische experts oordeelden dat de 100-jarige man – wiens identiteit volgens de Duitse wetgeving beschermd wordt – gezond genoeg is om berecht te worden, zal het proces doorgaan. Wel zullen de zittingen niet langer mogen duren dan twee of tweeënhalf uur. Dat zegt Iris le Clair, de woordvoerster van de rechtbank in Neuruppin. Het proces zou begin oktober van start gaan.

Thomas Walther, een advocaat die enkele van de slachtoffers in de zaak vertegenwoordigt, reageerde op het nieuws bij de Duitse krant Welt am Sonntag. “Verschillende van de medeklagers zijn net zo oud als de beschuldigde. Zij verwachten dat gerechtigheid geschiedt.”

Volgens de aanklagers werkte de vroegere SS’er “bewust en vrijwillig” mee aan het vermoorden van gevangenen in het kamp. Hij zou onder meer betrokken geweest zijn bij het neerschieten van krijgsgevangenen van de Sovjets en het vergassen van gevangenen. De misdaden vonden plaats van 1942 tot februari 1945. Het kamp werd in april van dat jaar door de Sovjets bevrijd.

Het voormalige kamp van Sachsenhausen ligt op ongeveer dertig kilometer van Berlijn. Sinds de oprichting in 1936 werden er meer dan 200.000 gevangenen vastgehouden, van wie er vele tienduizenden stierven.

Meer rechtszaken

Sinds de veroordeling van oud-kampbewaker John Demjanjuk in 2011 eisen Duitse rechtbanken niet langer dat de individuele schuld in deze moordzaken wordt bewezen. Het kan volstaan om te bewijzen dat de beklaagde werkte in een kamp waar massamoorden plaatsvonden.

Volgens Duitse media lopen er in het land nog een tiental gerechtelijke onderzoeken naar nazimisdaden. Eerder dit jaar raakte bekend dat ze de zaak onderzoeken van een nu 95-jarige man die als bewaker van een kamp voor Russische krijgsgevangenen dienst deed. En in september start het proces van een 96-jarige vrouw die secretaresse was van een SS-commandant van het concentratiekamp van Stutthof.