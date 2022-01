10 procent van alle tieners testte afgelopen twee weken positief

Sciensano rapporteerde de voorbij twee weken liefst 539.592 bevestigde besmettingen in België, of 4,7 procent van de volledige bevolking. Dat komt neer op ongeveer 1 op de 21 Belgen. Ter vergelijking: in heel het jaar 2021 werden 1,475 miljoen positieve testen afgelegd.

Daarbij blijft bovendien de kanttekening dat heel veel besmettingen momenteel onder de radar blijven, aangezien alleen nog mensen met symptomen worden getest. Op piekdagen zijn het er nochtans nog steeds bijna 140.000 die een test laten afnemen, wat een positiviteitsratio van 45 procent geeft. Volgens Sciensano-viroloog Steven Van Gucht ligt het werkelijke aantal besmettingen drie tot vier keer zo hoog.

Vooral bij de minderjarigen gaat het sinds de heropening van de scholen hard. De afgelopen twee weken alleen raakte bijna 10 procent van alle tieners officieel besmet. Tel daarbij de ongeziene positiviteitsratio van 63,7 procent, en het mag duidelijk zijn dat bij hen het grootste deel van de besmettingen niet ontdekt wordt.

De laatste dagen gaat het trouwens nog sneller, met elke dag opnieuw bijna 13.000 besmettingen of 1 procent van alle tieners erbij. Bovendien nemen de cijfers met nog 124 procent toe tegenover een week geleden.

Ook bij de 20- tot 39-jarigen gaat het snel: bij hen deed 1 op de 16 de voorbije twee weken een infectie op. Bij de 0- tot 9-jarigen was dat 1 op de 20, bij de 40- tot 59-jarigen 1 op de 24 en bij de 60-plussers bleven de besmettingen relatief beperkt tot 1 op de 77. De kinderen tussen 0 en 9 halen de andere leeftijdsgroepen bovendien in doordat ze het felste stijgen, met 182 procent in een week.

Brussel kent de hoogste incidentie van het land met 5.511 besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken. Anders gezegd: liefst 1 op de 18 Brusselaars raakte de laatste twee weken besmet. In Vlaanderen was dat 1 op de 21, in Wallonië 1 op de 24.

West-Vlaanderen zit in Vlaanderen aan de hoogste cijfers: daar kreeg 1 op de 19 bericht van een bevestigde besmetting. De provincie kent samen met Namen bovendien ook nog de hoogste stijging: +110 procent erbij in een week tijd.

Op gemeentelijk niveau bekeken zijn het ook West- en Oost-Vlaanderen waar de incidentie het hoogst is. De kleine gemeente Deerlijk telt bijvoorbeeld 922 besmettingen in twee weken tijd, wat per 100.000 inwoners een incidentie van maar liefst 7.579 geeft. Ook Dentergem, De Pinte, Harelbeke en Zwevegem kennen een incidentie boven de 7.000.

Er is geen enkele gemeente met een incidentie onder de 1.600, zelfs het piepkleine Herstappe telt twee besmettingen op een tachtigtal inwoners. De stad Antwerpen neemt in absolute cijfers de koppositie, met 26.469 besmettingen, een incidentie van exact 5.000.

Beter beschermd

De besmettingscijfers zeggen veel over de ongeziene besmettelijkheid van de omikronvariant. Ze leiden bovendien onvermijdelijk tot een stijging in de ziekenhuisopnames omwille van Covid-19. Die nemen nu met 51 procent toe tegenover een week geleden tot 330 per dag.

Toch blijft die stijging daarmee beperkter dan de toename in besmettingen, en toont omikron zijn mindere ziekmakendheid. Bovendien zijn veel Belgen door vaccinatie, al dan niet in combinatie met eerdere besmettingen, veel beter beschermd. Minder dan 1 procent van alle besmettingen leidt nog tot een ziekenhuisopname.

Elke dag komen er nu gemiddeld 330 nieuwe patiënten door Covid-19 bij, gisteren waren het er zelfs 407, het hoogste cijfer sinds eind 2020. Patiënten die moeten worden opgenomen, blijven volgens berichten van de ziekenhuizen wel minder lang opgenomen, en stromen minder vaak door naar de afdelingen intensieve zorg.

De meeste opnames gebeuren relatief gezien in Brussel, met 53 per dag of 4,34 per 100.000 inwoners. In Vlaanderen komen er elke dag 171 nieuwe patiënten bij, afgezet tegen het inwoneraantal is vooral West-Vlaanderen het zwaarst getroffen. Wallonië kent 106 opnames per dag met Luik en Henegouwen als piekprovincies.

De totale ziekenhuisbezetting van patiënten die positief hebben getest, neemt ook steeds meer toe, nu tot 3.438. Onder hen zijn echter ook steeds meer patiënten die omwille van een andere reden worden opgenomen en bij de screening in het ziekenhuis positief testen.

Het echte aantal zwaar zieken, de covidpatiënten op de afdelingen intensieve zorg, daalt op weekbasis wel nog altijd, nu tot 367 mensen. De laatste dagen lijkt er zich echter een stabilisatie tussen de 350 en 370 af te tekenen, het valt dan ook af te wachten of het cijfer nog verder naar beneden zal gaan. 300 patiënten is een van de twee drempels in de coronabarometer om naar code geel over te schakelen.

Brussel telt met 29 procent ingenomen bedden relatief gezien nog steeds dubbel zoveel patiënten op ic dan Vlaanderen. In Vlaanderen gaat het slechts om 15 procent van de bedden. In de praktijk zijn er weliswaar tussen en 100 en 200 van de 2.000 ic-bedden in België niet beschikbaar door het grote personeelsuitval in de ziekenhuizen.